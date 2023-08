Messina: alla Basket school arriva Elia Sidoti

La giovane guardia di Patti, Elia Gaetano Sidoti, è ritornato alla Basket school Messina che rinforza così il settore degli esterni. Elia, 184 cm per 73 kg, classe 2002, è stato richiesto espressamente dall’allenatore Pippo Sidoti che lo conosce bene. IL ragazzo, infatti, è cresciuto nel vivaio del Patti basket con cui, a soli 15 anni, ha esordito in serie B nel campionato 2017/2018 collezionando 7 gettoni di presenza e realizzando 17 punti.

La stagione successiva Elia ha seguito Sidoti per la sua prima esperienza in riva allo Stretto con 5 presenze in C silver con la basket school. Nel 2018/19 il passaggio all’Or.Sa Barcellona, sempre in C silver. Per lui 14 presenze e 22 punti realizzati. Nel 2020/21 ha disputato il campionato di serie D con il Patti basket, 8 presenze e 86 punti realizzati e in doppio tesseramento ha giocato con la Basket school in C silver, disputando 6 partite, 5 i punti messi a segno. Nelle due ultime stagioni Elia Sidoti ha giocato ancora a Patti: la prima in serie D, 9 le presenze e 101 i punti realizzati, mentre nell’ultimo torneo di C Silver si è messo in evidenza, realizzando 514 punti in 27 gare disputate, con un high di 32 punti contro il Savio Messina.

Una crescita esponenziale che gli consentirà di far parte del roster giallorosso per il prossimo campionato di serie B interregionale. Su di lui è pronto a scommettere l’allenatore Pippo Sidoti secondo cui Elia “ha una buona visione di gioco e buone letture. Gioca il pick and roll con grande padronanza e possiede un buon tiro da tre punti, ma soprattutto è un giocatore che in difesa può mettere grande pressione sulla palla. Viene da un buon campionato di C silvver in cui è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. La serie B di sicuro è un’altra cosa, ma la sua grande faccia tosta gli consentirà di ambientarsi subito”

Elia Sidoti è entusiasta di questa nuova opportunità. “Sono molto felice di poter ritrovare dopo due stagioni la Basket school. Ho la possibilità di tornare in una società solida nella quale gli obiettivi non sono mai cambiati; con giocatoi diversi, ma sempre con lo stesso spirito vincente. Personalmente spero di fare una stagione all’altezza delle mie potenzialità. L’anno scorso a Patti ho dimostrato di poter stare in campo e ho acquisito la giusta fiducia che mi ha permesso di alzare l’asticella, partita dopo partita. Per questo motivo, sono consapevole di avere tutte le carte in regola per riuscire a dare una mano ai miei compagni e al coach. Ritrovo Leonardo Di Dio, un amico prima che un compagno di squadra. Proprio lui mi ha aiutato a prendere questa decisione così importante; insieme anche ai miei futuri compagni sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni. Il nostro obiettivo sarà quello di fare un campionato da protagonisti, cercando di affrontare qualsiasi situazione senza porci alcun limite. Per ultimo, ma non per importanza, è doveroso ringraziare il coach Pippo Sidoti. Non sono mai stato lontano dai suoi insegnamenti, anche l’anno scorso mi ha aiutato ed accompagnato nel mio percorso di crescita. Grazie a lui e alla sua mentalità vincente sono riuscito a crescere come giocatore e non solo.

Ci conosciamo ormai da quando avevo 15 anni ed è evidente la passione che mette in questo sport, riesce a trasmetterla giorno dopo giorno sia in campo che fuori a qualsiasi persona gli stia vicino. Per queste ragioni non vedo l’ora di essere di nuovo al suo fianco. Ringrazio la società e l’allenatore che hanno creduto in me e che hanno voluto che io facessi parte di questo gruppo. Non vedo l’ora di iniziare! Una parte fondamentale dei nostri risultati e del nostro campionato saranno sicuramente i tifosi. Spero ci sosterranno in qualsiasi momento, vi aspetto al Pala Mili, non mancate!”.