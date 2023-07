Taormina (Me): “D’Annunzio, le donne, dalla vita all’arte”

A 160 anni dalla nascita del poeta pescarese I Solisti Aquilani portano in scena Io ti veglierò. Io ti proteggerò, un omaggio a Gabriele D’Annunzio, con la bacchetta di Beatrice Venezi e la voce recitante di Giorgio Pasotti. Il concerto-spettacolo sarà in programma giovedì 27 luglio alle ore 21:30 al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano di Taormina.

“Inconscia o voluta”, scrive Vito Salierno nell’introduzione delle Lettere a Barbara Leoni (1887-1892) – Rocco Carabba editore, “la trasposizione della vita all’arte è una caratteristica fondamentale di tutta la produzione letteraria di Gabriele D’Annunzio: il poeta spesso appare consapevole di questo binomio vita-arte che rivendicava a sé come un diritto, scevro da qualunque responsabilità umana”. Impossibile riassumere in pochi minuti, in una serata, questo connubio, durato decenni: La vita come opera d’arte, come recita il titolo dell’ultimo libro del presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri.

Ecco allora la possibilità di stabilire un nesso, di proporre una suggestione, un percorso tra poesie, lettere e testi dannunziani in un programma dal titolo Io ti veglierò. Io ti proteggerò. Le donne, non v’è ombra di dubbio, furono la sua principale fonte di ispirazione, gioia e tormento (Guerri) e non si poteva che dedicare un programma a loro e al Vate.

Con le musiche scelte dal direttore d’orchestra Beatrice Venezi, il programma mette in risalto la figura femminile nella musica colta, negli anni in cui il poeta visse, con poesie, pagine di prosa, lettere reali scritte da D’Annunzio. Lo spettacolo è una produzione dei Solisti Aquilani con la direzione artistica di Maurizio Cocciolito.

A dar voce al Poeta, ai suoi personaggi, alle sue muse, ai suoi tormenti e alle sue parole, è Giorgio Pasotti, attore ma anche direttore artistico del Teatro stabile d’Abruzzo, nell’ambito di una collaborazione inedita tra L’Aquila e i suoi Solisti Aquilani, il Consiglio regionale dell’Abruzzo, Taormina Arte e il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.

Le parti solistiche musicali saranno realizzate da Susanna Bertuccioli, prima arpa dell’orchestra del Maggio musicale fiorentino, e Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili in loco la sera dello spettacolo a partire dalle 19:30, o in prevendita sul circuito BOX OFFICE SICILIA.

Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e pianista italiana, è nata a Lucca nel 1990, è direttore principale ospite dell’Orchestra della Toscana e direttore principale dell’Orchestra Milano Classica. Il Corriere della Sera la segnala tra le 50 donne dell’anno 2017 e 2018 e Forbes tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni. Nell’agosto 2022 viene nominata direttore artistico della Fondazione Taormina Arte e nel novembre dello stesso anno consigliere per la musica dal ministro della Cultura.

Giorgio Pasotti, attore, regista e artista marziale italiano. Fin da bambino ha coltivato la grande passione per le arti marziali ed è proprio grazie a queste che ha iniziato la sua carriera in Cina come protagonista di due film: “Treasure Hunt” e “The Drunken Master III”. Attore poliedrico spazia dal cinema, alla televisione, al teatro con grande entusiasmo e passione, appare sugli schermi con i film italiani dal 1998. Dal novembre 2020 è direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo.

I Solisti Aquilani si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio Antonellini. Il loro repertorio spazia dalla musica pre-barocca alla musica contemporanea. Hanno tenuto tournée in tutto il mondo, dall’Africa all’America, dall’Europa al Medio ed Estremo Oriente, ospiti delle più prestigiose istituzioni musicali e sale da concerto. Nel corso degli anni hanno collaborato con grandi artisti e realizzato prime esecuzioni assolute commissionate a diversi compositori della scena contemporanea italiana. Dal 2013 la direzione artistica è affidata a Maurizio Cocciolito.