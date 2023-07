San Vito Lo Capo (Tp): escursioni guidate ed eventi a “Bagli, olio e mare”

San Vito Lo Capo, centro del trapanese, si prepara ad accogliere “Bagli, olio e mare” che si svolgerà nella baia Santa Margherita dal 2 al 6 agosto prossimi. In programma delizie culinarie, ma anche un’esperienza immersiva nella natura e nella storia.

L’evento presenterà escursioni guidate chiamate “Trekking, i tesori fra gli ulivi”, lanci in parapendio e un ricco programma di spettacoli serali. Le escursioni guidate, organizzate per sabato 5 e domenica 6 agosto, offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire i bagli storici presenti nella vallata di Castelluzzo, testimonianze dell’archeologia rurale circondati dal verde degli uliveti. I percorsi avranno inizio alle ore 18:00 e saranno curati dalle associazioni “I sentieri di Gù” e “La Tribù trekking in ascolto”. Le prenotazioni potranno essere effettuate presso la biglietteria, fino a esaurimento posti (massimo 30 partecipanti per escursione).

L’evento si aprirà ogni giorno alle ore 11.00 con un’emozionante attrazione: i parapendisti dell’A.S.D. Sicilia Volo Libero “Le Coppole Volanti” eseguiranno spettacolari lanci in parapendio da tre punti delle montagne circostanti, per poi atterrare in modo scenografico a Baia Santa Margherita. Questa incredibile esibizione lascerà i bagnanti e tutti coloro che saranno attratti dai profumi della cucina con il fiato sospeso.

La giornata sarà caratterizzata da una perfetta combinazione tra avventura e gusto. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare deliziosi menù preparati al momento, mentre ammirano gli affascinanti voli dei parapedisti. Per coloro che desiderano provare l’emozione del volo in parapendio, sarà possibile prenotare un’esperienza in tandem con un istruttore esperto.

Il programma della rassegna offrirà un’ampia selezione di prelibatezze gastronomiche, che potranno essere gustate presso il villaggio gastronomico allestito a Baia Santa Margherita (pranzo dalle ore 12.00 alle ore 15.30, cena dalle ore 19.00 alle ore 22.00). Ogni giorno, saranno proposti menu diversi, comprendenti piatti come bruschetta, pasta fresca alla trapanese o alla norma, pesce fritto, frutta e vino. I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria, sita nell’area di degustazione, e l’info point in Piazza Santuario, a San Vito lo Capo.

Inoltre, per intrattenere il pubblico, ogni sera saranno organizzati degli spettacoli musicali. Il 2 agosto sarà la volta degli Opera ’80, il 3 agosto degli Scarafuni’a, il 4 agosto ad esibirsi saranno gli Extra-large, il 5 agosto la Piccola Orchestra Malarazza e il 6 agosto gli Irrequieti. Gli spettacoli inizieranno alle ore 22.30 presso la Baia Santa Margherita.

La rassegna “Bagli, Olio e Mare” rappresenta un’opportunità per vivere una full immersion nella cultura, nella tradizione e nei sapori del territorio di San Vito lo Capo e della provincia di Trapani. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” con il contributo del Comune di San Vito lo Capo. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, vi invitiamo a consultare il programma sul sito ufficiale o contattare il seguente recapito +39 339 239 6159.