Gela (Cl): passeggiata nel centro storico murato con BCsicilia

Venerdì 28 luglio BCsicilia organizza a Gela la “passeggiata nel centro storico murato”. Appuntamento alle 21.30 in vico Santa Lucia nel centro del nisseno. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita guidata da Nuccio Mulè.

La passeggiata serotina nel centro storico murato di Gela si articola con un percorso di circa 1,5 Km e prevede l’attraversamento di una serie di vie caratteristiche dei quartieri a nord del circuito murato. Da vico Santa Lucia, un’antica piazza d’arme una volta attigua alla porta di accesso alla città, si andrà a percorrere via Rossini che fino al Seicento era la strada principale della città, la rua Grande, prima che fosse stata sostituita dall’attuale corso Vittorio Emanuele. Percorrendo alcune vie si andrà a ridosso delle antiche mura per vedere le quattro arcate dell’antica porta Licata con attigua torre di difesa, per andare poi sul corso e, dopo alcuni cenni sui palazzi antichi prospicienti lo stesso, terminare la passeggiata in piazza Umberto I per osservare tra l’altro nei dettagli la rarissima facciata in stile neo-classico della chiesa Madre simile a quella di un tempio dorico greco.