Comiso (Rg): verso il finale dell’associazione Gi.Ro.Tondo

L’associazione Gi.Ro.Tondo, il centro socio-ricreativo con sede a Comiso, nel trapanese, dopo un’estate al top si sta preparando al gran finale con l’ultima serata di un ricco cartellone di eventi, in cui il divertimento è il principale protagonista.

“E’ stata un’estate davvero sorprendente – hanno dichiarato Giuseppina e Rosa Paravizzini, fondatrici dell’associazione Gi.Ro.Tondo – Abbiamo svolto il servizio per il campo estivo con un tema molto particolare intitolato “Di che pianeta sei?” quindi facendo riferimento alla grande opera per ragazzi e non, ovvero “il piccolo principe”. Questo viaggio ci ha portato a scoprire le persone che siamo e come viviamo le nostre giornate e la nostra quotidianità questa estate ci ha dato la possibilità di metterci a confronto con altre realtà e con tante persone, inserendo anche i bambini speciali seguiti dai loro tutor. È stata una bellissima esperienza, anche perché si va a contatto con una realtà diversa dalla nostra e nonostante questo è interessante e nello stesso tempo gioioso poter vedere questi ragazzi aprirsi e passare delle giornate insieme.

Dopo il 10 giugno abbiamo organizzato altre serate ed eventi, ed è sempre stato un successone. Abbiamo organizzato delle gite fuori porta, come la gita all’Aretusa, ed è stato un momento di divertimento e condivisione per tutte le famiglie e siamo pronte per il nostro prossimo evento. Quando sarà? Prestissimo, sabato 29 luglio a partire dalle ore 21.00, vi aspettiamo per la serata finale in cui saranno presenti tutti i bambini che hanno partecipato al campo estivo.Non mancheranno le sorprese ed ospiti d’onore, come i Badaboom, il duo comico di Sicilia Cabaret, e a seguire la serata disco”.