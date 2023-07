Siracusa: martedì la proiezione di “Piano piano” per il concorso lungometraggi

Un ricco programma quello di Ortigia Film Festival, martedì 18 luglio. Per il Concorso lungometraggi opere Prime e Seconde, alle 21:00 in Arena Minerva “Piano Piano” di Nicola Prosatore. Un coming of age made in Napoli ambientato nel 1987 nell’estrema periferia della città partenopea sullo sfondo di quella felice stagione calcistica condotta da Diego Armando Maradona alla conquista del suo primo scudetto. A presentare il film il regista Nicola Prosatore.

A seguire, alle ore 22:30, per Cinema e l’Arte della Parola: “Gli Altri” di Daniele Salvo, con Ida Di Benedetto, Gioia Spaziani, Peppe Servillo. Tratto dall’omonimo romanzo di Michele Prisco vincitore del Premio Strega. Un thriller interiore che vede protagonista una donna alla cui porta bussano un giorno per comunicarle la morte del fratello. Ma Amelia Jandoli non ne ha mai avuti. Incontrano il pubblico il regista Daniele Salvo.

In Arena Logoteta, alle 21:00, per il Concorso Cortometraggi, l’anteprima regionale di “Onàn”, di Diego Toussaint Ortiz. A seguire, l’anteprima nazionale di “Panic Attack” di Anthony Assad.

Alle 21:30, per il Concorso Internazionale Documentari, l’anteprima regionale di “Cocoricò Tapes” di Francesco Tavella. L’epoca d’oro del Cocoricò, un fenomeno culturale e di costume, fa rivivere il mito della discoteca più famosa d’Europa degli anni ’90. Un viaggio visivo e sonoro

Il Cocoricò continua a rimanere tutt’oggi un mito, sia per chi vi ha trascorso intere serate sotto la sua leggendaria piramide, sia per chi ne ha sentito solamente parlare. Per raccontare il tempio della musica techno, sembra esserci un solo modo: dare spazio alle testimonianze di quelle notti in cui tutto sembrava possibile. Incontrano il pubblico del festival il regista i produttori Giacomo Benini, Luca Nervegna.

Tra gli eventi del festival La mostra “Off sposa l’arte” nello spazio dell’Antico Mercato di Ortigia aperta per tutta la durata del festival dalle 11.00 alle 20.00 con orario continuato.

Ortigia Film Festival nel tempo ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso al festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ e da lei diretto con Paola Poli, di ricevere la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Ars e Comune di Siracusa, Siae, Unesco, Rai, Rai Cinema Channel. Media Partner della XV edizione del festival, Ciak, Cinecittà News, Cinematographe e Taxidrivers. Main Sponsor Università Mercatorum, La Sicilia di Raimondo Limone di Siracusa IGP, Vivaio Giannuso.