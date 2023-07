Sicilia: Agnese Valle in tour per tre giorni nell’isola

Tre giorni per quattro concerti. Agnese Valle, cantautrice e clarinettista romana, porta il suo tour estivo in Sicilia dal 21 al 23 luglio. Accompagnata da Annalisa Baldi alla chitarra, sarà il 21, allo Iapri Fest a Naso (Me); alle ore 20,30; il 22 a Capo d’Orlando all’Associazione Quajetri (Via C.Colombo, 34) alle ore 21 e il 23 a Palermo con un doppio appuntamento: alle 12,30 al Monkey in piazza sant’Anna e alle 20 al Mak Mixology, in Galleria delle Vittorie.

Agnese Valle, tre album all’attivo e alle spalle un lungo percorso artistico e numerosi riconoscimenti nell’ambito della canzone d’autore, ha da poco pubblicato il singolo “Baratto”, brano di Renato Zero del 1979, che ha trasformato in una gioiosa affermazione della libertà sessuale senza barriere di genere.

Si tratta del primo capitolo del prossimo lavoro in studio della cantautrice che si intitolerà “I MIEI UOMINI” e che vedrà la luce il prossimo autunno. Primo album da interprete della cantautrice, che rilegge canzoni nate al maschile che hanno segnato il suo percorso artistico e personale, donando loro un nuovo punto di vista, quello femminile.

“Cavalcando l’attuale questione della linguistica contemporanea che vede cambiare il significato delle cose se declinate al maschile o al femminile – spiega la cantautrice – nel titolo faccio mia una locuzione solitamente pronunciata dagli uomini in termini di possesso e la utilizzo invece per tracciare un’appartenenza emotiva. Così come nel disco alcune parole (ma non tutte) cambiano desinenza, lo sguardo e la vocalità femminile generano nuove narrazioni”.

Con la produzione di Fabrizio Fratepietro, l’artista romana ha voluto rivestire con sonorità contemporanee le ambientazioni di brani di grandi autori della musica italiana, da Zero ad Appino, da Brunori a Guccini solo per citarne alcuni, attraversando generi e decenni. Sonorità contemporanee ed eterogenee, spesso elettroniche, caratterizzano questo nuovo progetto che conterrà anche un inedito.

Agnese Valle ha vinto il Premio della critica Amnesty International Emergenti 2020, Premio Panseri 2018, Premio della critica al Bianca d’Aponte 2016. La sua “Come la punta del mio dito” – scritta a quattro mani con Pino Marino – è, secondo i giurati della Targa Tenco, una delle cinque più belle canzoni del 2018, anno in cui arriva anche seconda al Premio dei Premi al Mei di Faenza.

E’ diplomata in clarinetto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo strumento lo troviamo anche nella colonna sonora del film di Edoardo Leo “Buongiorno Papà”; nel video “Se non ora quando” a cura di L.Savino e C.Comencini e nello spettacolo teatrale “I soliti ignoti” con la regia di Vinicio Marchioni e la colonna sonora di Pino Marino. Ha inciso, inoltre, “Cancao do mar” con Francesco Di Giacomo e l’album “Il fischio del vapore“ di Francesco De Gregori e Giovanna Marini.

La sua canzone “Palmo su palmo” (dall’album Ristrutturazioni -2020), fa parte della colonna sonora del lungometraggio “La sorpresa” di Otello Cenci.

Dal 2020 ha un suo programma radiofonico su Radio Elettrica ed è Vocal Coach nella scuola di Amici di Maria de Filippi.