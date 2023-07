Taormina (Me): la notte dei Tao Awards

Il teatro antico di Taormina, nel messinese, ha ospitato la notte dei Tai awards per il gala di Taomoda, evento conclusivo della Taomoda week 2023 che quest’anno ha avuto l’empowerment femminile come focus della rassegna che coniuga, come da tradizione, moda, design, sostenibilità, turismo e cultura.

Sul palcoscenico del teatro antico la moda internazionale con la Maison Anteprima e la sua fondatrice Izumi Ogino che, accompagnata da una delegazione giapponese, ha scelto di celebrare a Taormina il suo trentesimo anniversario girando un docufilm nella perla dello Ionio, utilizzando come set proprio il teatro antico, palcoscenico unico al mondo per il suo valore architettonico e paesaggistico.

Reduce dalle passerelle parigine, presente anche il marchio St.Nian Paris, della designer turca Nihan Baruk, modello di emancipazione e indipenza e per la sua parabola creativa che ha scelto Taomoda per presentare, per la prima volta in Italia, le sue collezioni uomo e donna.

Dedicata alla Sicilia, invece, la capsule appositamente creata dallo stilista Daniele Calcaterra per l’omonimo brand fondato con il socio Diego Corbellini. Riflettori e riconoscimenti anche per la tradizione sartoriale napoletana del marchio Kiton, rappresentato dall’AD Antonio De Matteis.

A ricevere il Tao Awards per le categorie giornalismo, imprenditoria, comunicazione digitale, cinema e medicina sono stati, invece: Michela Proietti, giornalista del Corriere della sera e scrittrice, a lei è andato il Tao per il giornalismo moda; Manuela Ravasio, direttrice di Marie Claire, a lei il Tao award per il giornalismo; Alessio Vassallo, Tao Award per la categoria attori; Filippo Solinas, head of influencers platform del gruppo Hearst, a lui è stato assegnato il premio “excellent innovation”; Alessandra Moschillo, direttrice creativa di Husky, a lei il Tao award per l’imprenditoria; Elisa Maino, il Tao award influencer.

Nel corso della serata, inoltre, sono state consegnate tre targhe per celebrare la creatività femminile. I riconoscimenti sono andati per la musica al soprano Adelaide Mur Trombetta; per la scrittura creativa a Monica Re, esperta di comunicazione e scrittrice del libro “una Venere isolana” e, infine, a Simona Zanette, ceo Hearst digital per la sua visione innovativa della comunicazione.

Sul palco di Taomoda per la prima volta Dolomia, con il progetto “The blooming sound” dell’artista Chiara Luzzani che trasforma il suono della natura in musica che agisce contro lo stress.

Il Tao award per la medicina è stato consegnato al professore Francesco Bellia che opera nella fondazione Smile house, attiva nella cura dei bambini con labiopalatoschisi, malformazione genetica del palato e del volto estremamente invalidante a livello sociale, nonché charity partner della manifestazione.

Sugli schemi del palco del teatro antico la spiaggia virtuale di Taormina, le meta influencer Sam e Liz create dal gruppo Hearst con uno sforzo tecnologico per un progetto presentato in anteprima che parla di uguaglianza tra i generi, diversità e inclusione. La decima edizione della Taomoda week di Taormina segna un importante traguardo con le donne al centro. “Tenacia e resilienza sono due sostantivi femminili che personalmente mi rappresentano moltissimo – dichiara Agata Patrizia Saccona, giornalista e presidentessa di Taomoda – Questa edizione unisce anche diverse generazioni di donne e uomini che, abbracciando trasversalmente questi valori, hanno saputo unire magistralmente tradizione e innovazione. Sam e Liz, il progetto presentato per la prima volta qui da Hearst, rappresenta una nuova generazione di professionisti che ha saputo costruire contenuti innovativi lavorando fianco a fianco ad una generazione di manager di grande esperienza che hanno abbracciato il cambiamento con entusiasmo guardando positivamente al futuro. Sam e Liz sono i rappresentanti di una serie di valori che si legano fortemente alla contemporaneità e che condividiamo appieno”.