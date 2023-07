Ragusa: a gennaio arriverà il musical “Mare fuori”

Dal 20 gennaio del 2024 a Ragusa, si terrà l’unica data siciliana del musical “Mare fuori” diretto da Alessandro Siani con protagonisti diversi volti della fiction di Rai2.

Il musical è tratto dall’omonima fiction di Rai2 che continua ancora oggi a riscuotere successo. La prevendita dei biglietti per il musical, che sarà prodotto da Best live, è già iniziata. Il debutto è previsto per il 14 dicembre al teatro Augusteo di Napoli e dal 20 gennaio 2024, grazie al grande lavoro svolto da Andrea Randazzo con la sua Agave spettacoli, sbarcherà a Ragusa al teatro Duemila.

I fan della serie tv Picomedia sono già in fermento, anche perché alla trasposizione teatrale di “mare fuori” prenderanno parte, nei panni dei loro personaggi, diversi attori che abbiamo imparato ad amare nella serie tv. Tra questi spiccca Maria Esposito, alias Rosa Ricci, che sarà una delle protagoniste principali del musical, così come lo è nella fiction Rai. La trama dello spettacolo teatrale sarà molto vicina a quello che abbiamo visto in tv, ma avrà comunque nuovi spunti e sfumature che la renderanno ancora più accattivante. Ci saranno detenuti, guardie ed educatori, le cui vite si intrecceranno tra le sbarre del carcere minorile di Nisida per portare in scena storie di vita quotidiana anche a volte molto dolorose.