Caltagirone (Ct): il Film fest rinnova la collaborazione con Verus

Attenzione per l’arte e le tradizioni siciliane al Caltagirone short film fest che anche per l’edizione 2023 della kermesse rinnova la collaborazione con Verus ceramiche. L’azienda anche quest’anno è stata scelta come main sponsor del film fest in programma dal 13 al 15 luglio a Caltagirone.

Il festival, da sempre attento alla promozione dell’arte, della cultura e delle tradizioni della Sicilia, rinnova una proficua collaborazione con la storica azienda calatina di ceramica. Verus, famosa per le sue ceramiche e gioielli di tradizione siciliana, realizzerà per il festival tutte le opere scultoree con cui verranno premiati i vincitori, tra cui il premio Verus testa di moro, destinato a quelle personalità di eccellenza che si sono distinte nella cultura e nell’arte.

L’azienda, per tutte le serate del festival aprirà le porte di Casa Verus e di Verus time – gli eleganti ambienti della storica sede nel centro storico di Caltagirone – dove avranno luogo alcuni dei più importanti appuntamenti della kermesse, tra cui incontri con la stampa, masterclass e presentazione di libri. Famosa da più di 20 anni per le sue ceramiche artigianali, tra cui le teste di moro policrome e monocrome, le pigne siciliane, i vasi e le lumiere antropomorfe, Verus affianca il grande cinema italiano e straniero assegnando il prestigioso premio Verus testa di Moro.

Il premio è una testa della tradizione siciliana che subisce la contaminazione del design contemporaneo e dell’innovazione. Un pezzo unico forgiato nel fuoco e dai colori smaltati realizzato interamente a mano, come tutte le opere dell’azienda siciliana. Le ceramiche siciliane sono sinonimo di tradizione, cultura e territorio ma anche innovazione. Per questo Verus ha scelto di affiancare il Caltagirone short film fest anche quest’anno, riconoscendo nella kermesse gli stessi valori che contraddistinguono l’azienda e il suo operato.

Il Caltagirone short film fest, ideato da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice e diretto dalla stessa insieme ad Eva Basteiro-Bertoli, producer, attrice e cantante di origine catalana, è organizzato dal comune di Caltagirone ed è patrocinato dallo stesso insieme alla regione siciliana. La manifestazione nasce come vetrina internazionale per promuovere, stimolare e sostenere la cultura cinematografica e dell’audiovisivo, con particolare attenzione al cinema più giovane e innovativo e a quelle opere che raccontano la cultura e le tradizioni della terra siciliana.