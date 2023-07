Messina: omaggio a Gaber al teatro dei 3 mestieri

“Niente di privato” è l’omaggio a Giorgio Gaber di Fabrizio Paladin che inauguerà la stagione estiva del teatro dei 3 mestieri. Appuntamento per giovedì 6 luglio alle 21.15.

Ritorna al teatro “Fuori in scena”, la stagione estiva. Niente di privato è un recital diretto e interpretato da Fabrizio Paladin con il maestro Loris Sovernigo al pianoforte. Uno spettacolo che ripercorre quasi 20 anni della produzione di Giorgio Gaber, dalla canzonetta varietà al teatro canzone. Una riflessione su noi stessi e sulla vita, sul pericolo del conformismo e sugli equivoci morali e sentimentali.

Lo spettacolo propone canzoni e monologhi dal repertorio di Giorgio Gaber con un impianto registico giocoso e coinvolgente senza mai scadere nell’imitazione del personaggio. La profondità dei contenuti dei testi di Gaber-Luporini ha la dignità di un qualsiasi altro testo drammatico e pertanto così viene trattata. Canzoni: “L’odore”; “La libertà”; “Il comportamento”; “Il truccamotori”; “La Nave”; “Goganga”; “Non insegnate ai bambini”, “Lo shampoo”, “La parola io”… Monologhi: “La paura”; “Bambini G”;”La masturbazione”; “Oh mamma”; “Sogno in due tempi”;… Fabrizio Paladin ha ricevuto da Dario Salvadori il premio “Omaggio a Giorgio Gaber” in occasione dell’evento “Spazi d’Autore” in scena a Termoli con riprese RAI.

Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 20.00, sarà inaugurata la mostra “Re – Note” di Federica Silvestro, alias Marsili One, a cura di Dania Mondello. E’ anche previsto un apericena su prenotazione.

L’artista messinese classe 1987, fin dalle scuole superiori si è immersa nello studio dell’arte in tutte le sue declinazioni. Dapprima conseguendo il diploma in maestro d’arte tra gli istituti statali di Messina e Cordenons (PN) e poi la laurea magistrale in “grafica editoriale all’accademia di belle arti di Catania; infine un master in generalist 3D, presso la scuola internazionale di Comics di Firenze. L’amore per la manualità, la matita, la pittura, il design e ogni forma d’arte visiva ha permeato tutta la sua vita. I suoi lavori, apprezzati nell’ambito artistico, editoriale e pubblicitario, l’hanno condotta a sperimentare continuamente forme espressive nuove e singolari.

Questi gli altri spettacoli che fanno parte del cartellone di “Fuori in Scena”:

13 luglio MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER BOOMER di Mariapia Rizzo Produzione Ass. Teatro dei 3 Mestieri); con Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo. Assistente alla regia Mariarita Andronaco.

20 luglio ZAMPALESTA ALL’ALTRO MONDO scritto, diretto e interpretato da Angelo Gallo.

10 agosto ROCCO BARBARO in MENEFOTTO: di e con Rocco Barbaro da ZELIG con il tormentone “faccio quello che voglio”.

24 agosto PAGLIUZZE di Alessia Cristofanilli, con Giulia De Luca.

ORARIO SPETTACOLI ore 21:15

Info e prenotazioni 090.622505 – whatsapp 349.8947473