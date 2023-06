Isola delle Femmine (Pa): mostra di immagini sacre con BCsicilia

BCsicilia a Isola delle Femmine, nel palermitano, ha organizzato una mostra per sabato 1 e domenica 2 luglio alla casa museo Joe Di Maggio in onore della Madonna della Tonnara. In esposizione immagini sacre dalla fine dell’Ottocento ai primi del Novecento, in occasione della festività della Madonna, Maria Santissima delle Grazie.

Gli oggetti esposti fanno parte della collezione privata della presidentessa di BCsicilia, Agata Sandrone. Per informazioni telefonare al 320.9089061 Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it Fb: BCsicilia Isola delle Femmine.

La storia della Madonna della tonnara ad Isola delle Femmine inizia ancora prima che il comune diventasse autonomo. In alcuni documenti storici si conferma che Guglielmo II, Re di Sicilia dal 1166 al 1189, rinnovò le concessioni fatte nel 1176 alla chiesa di Santa Maria Nova di Monreale, fra cui la Tonnara che sorgeva ad Isola delle Femmine e le sue pertinenze.

Accanto ad una cappella dove si venerava la Madonna della Tonnara, i pochi abitanti erano pescatori e si limitavano alle semplici preghiere e alla recita del rosario prima di affrontare i pericoli del mare durante ogni battuta di pesca. La cappella, nel 1840, fu ampliata prima di assumere l’attuale forma.