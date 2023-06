Riposto (Ct) due 14enni incoronati campioni nazionali di danze latino-americane

Rosario Puglisi e Carola Daidone, 14 anni, entrambi di Riposto, sono diventati campioni nazionali a Rimini di danze latino-americane. Un risultato giunto a coronamento di una stagione di gare meritatamente vinte da nord a sud, che sono valse alla coppia la prima posizione nel ranking nazionale Cids.

“Siamo orgogliosi di questi nostri atleti, per lo più giovanissimi – dichiara il sindaco di Riposto (Catania), Davide Vasta) – che grazie al loro impegno hanno raggiunto un tale traguardo, portando in giro per l’Italia l’immagine della nostra città. Questo dimostra che con l’impegno e i sacrifici si riescono a raggiungere importanti risultati”.

I due atleti sono allievi della storica scuola di ballo di Riposto, Asd movimento latino danza dei fratelli Maddalena e Giuseppe Vento. “Siamo molto orgogliosi di Carola e Rosario – dichiara la maestra Maddalena Vento – che, in tre anni di partnership, hanno già riscosso numerosi risultati sia a livello regionale che nazionale. I ragazzi, da me seguiti con la costante e vigile collaborazione delle maestre Alessandra Salanitri e Giorgia Daidone, si sono distinti fin da subito per capacità, determinazione e talento. Hanno fatto moltissimi sacrifici, raggiungendo grandi successi. Adesso – conclude – ci attendono nuove sfide”.