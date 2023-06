GM: le Costituzioni, tra tutela e valori

Cosa hanno rappresentato e cosa rappresentano le Costituzioni per i paesi dell’occidente?

Con questa prima domanda, la nostra giornalista Nancy Calanna, introduce l’intervista ad Aldo Rocco Vitale, professionista in Filosofia del Diritto.

L’Europa e l’Italia quanto rispecchiano le necessità dei popoli di dirsi autorevoli nel votare i propri interessi?

Questi gli argomenti centrali affrontati e sviscerati nel corso dell’intervista. Ovviamente ci si è soffermati a discutere sulla Costituzione italiana parlando degli articoli che non rispecchiano più la loro identità, la modifica di alcuni di essi, il rispetto della famiglia, della salute, dell’istruzione, presenti nella nostra costituzione, ma sulle quali non tutti sono certi del loro rispetto.

E, ancora, la valutazione in merito alla questione del numero inferiore dei nostri parlamentari. Tematiche che dovrebbero essere di pubblico interesse per ogni cittadino. Il professore ha argomentato in merito, con un piglio all’altezza della questione, concludendo sul reale ruolo dell’Europa e prospettando quale potrebbe essere il futuro dell’Italia in tema di democrazia sociale.

Le questioni rimangono tante e aperte, in un mondo che è cambiato così velocemente, dove gli interessi dei singoli Stati non rispecchiano gli interessi dell’Europa che doveva essere libera e unita.