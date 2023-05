Taormina (Me): al film fest per la prima volta le star dei social

Ci saranno anche le star dei social al Taormina film festival, del centro del messinese. È la prima volta che il festival ospita influencer al loro primo incontro con l’arte cinematografica sul palcoscenico del teatro Antico.

In una serata curata da Bella Thorne, il 27 giugno, si alterneranno i nuovi cortometraggi diretti dalla stessa Thorne, da Nina Dobrev, Khaby Lame, Jacqueline Fernandez e altri “ospiti speciali” che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Barrett Wissman, nominato dalla fondazione Taormina arte Sicilia co-direttore artistico e direttore esecutivo, è riuscito in poche settimane dalla sua chiamata, a coinvolgere i maggiori talenti e influencer mondiali, ognuon dei quali conta milioni d ifollowers sulle differenti piattaforme sociali. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nel contesto del festival e far loro conoscere un gioiello storico della cultura italiana, stimolandoli attraverso le loro dirette forme di comunicazione.

“Ritengo che questa sia una incredibile opportunità per far dialogare due contesti culturali che appartengono a generazioni diverse – afferma Wissman – e ringrazio il direttore artistico Beatrice Venezi e la sovrintendente della fondazione Taormina arte Sicilia, Ester Bonafede, per aver stimolato a lanciare un progetto così grande nel contesto di un festival ed evento storico come il Taormina film fest. Sono altresì entusiasta di poter riconoscere il talento di Bella, Khaby, Nina e Jacqueline come registi”.

La Thorne, rappresentata da CAA, Thirty three management e Jazo PR, presenterà in anteprima mondiale il suo cortometraggio di debutto Paint her red, una sceneggiatura originale da lei scritta, diretta e interpretata. Il cortometraggio è prodotto da Sofie Warshafsky e Paige Starke, è prodotto da Julian Wayser e vede la partecipazione dell’attrice Juliet Sterner.

Per completare il suo cortometraggio e dare vita a una serata eccezionale, la Thorne inviterà non solo artisti, celebrità e influencer famosi a presentare i loro progetti come registi, ma anche talenti scoperti di recente: utilizzare a tal proposito la sua presenza sui social media per far conoscere voci e talenti nuovi è stato fondamentale.

“Tutti noi ci connettiamo attraverso le storie – afferma – guardare l’arte dovrebbe essere come guardarsi allo specchio. Sono alla ricerca di cortometraggi che mi parlino di dinamiche familiari, di traumi in qualsiasi forma, di storie di odio interiorizzato, di storie madre/figlia e padre/figlio. Cerco storie che mostrino l’equilibrio: i lati belli e brutti della vita, la luce e l’oscurità da cui siamo circondati ogni giorno. Sono dunque molto grata a Barrett Wissman per avermi dato l’opportunità di aprire la strada a una nuova generazione di registi”.

Tra le stelle social alla loro prima esperienza con i corti, Khaby Lame (235 milioni di followers su Tok Tok ed Instagram), Nina Dobrez (26 milioni di followers) che presenterà il suo “The One” e Jacqueline Fernandez (66 milioni di followers).

Barrett Wissman è un appassionato imprenditore, filantropo e pianista da concerto, e negli ultimi 20 anni è stato presidente di IMG Artists, leader mondiale nel settore dell’intrattenimento artistico e culturale.

Il Taormina Film Fest, che si svolge nella pittoresca città di Taormina, è uno dei più prestigiosi festival cinematografici d’Europa e d’Italia e attira registi internazionali, attori e appassionati di cinema da tutto il mondo. Le proiezioni si svolgono nello splendido Teatro Antico di Taormina. Il festival vanta una storia ricca e vivace e ha ospitato le anteprime di numerosi film importanti, tra cui La Dolce Vita, Il Padrino, Braveheart, Mission Impossible, Inglourious Basterds e molti altri.

Quest’anno il festival si svolgerà dal 24 giugno al 1° luglio.