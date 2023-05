Messina: il Castanea vince contro la Gold & Gold

La Gold & Gold Messina crolla inaspettatamente in gara-3 della finale playoff, contro un Castanea in serata di grazia, trascinato dai soliti Chakir e Banin (37 punti in due). I giallorossi giocano solo il primo periodo all’altezza degli avversari, poi cedono di schianto e lasciano via libera ai gialloviola che prendono il largo nella seconda frazione e conquistano meritatamente la promozione in serie B Interregionale.

Gara davvero incomprensibile quella giocata dagli scolari, anche alla luce delle due precedenti sfide, sempre in bilico. I ragazzi di Pippo Sidoti, dopo aver tenuto bene nei primi 8 minuti (12-7), hanno subito un break di 16-0, a cavallo tra la fine del primo periodo ed i primi cinque minuti del secondo. Sette minuti in cui i giocatori allenati da coach Baldaro hanno dato la prima scossa alla sfida.

Sul 12-23, arriva la reazione della Basket School, un 8-2 che illude i tanti tifosi giallorossi presenti in un PalaMili stracolmo. Un altro break di 9-0 rilancia il Castanea che chiude in vantaggio per 37-24 al riposo lungo. Nella ripresa ci si attende la riscossa della Gold & Gold, ma la formazione ospite non si lascia sorprendere e aumenta il vantaggio, lasciando le briciole a Mancasola e soci, apparsi l’ombra della squadra ammirata tre giorni prima alla palestra Comunale di Ritiro.

Pippo Sidoti ha cercato di fare il possibile, ma non ha trovato risposte adeguate da parte dei giocatori. Alla mezzora il risultato è già in ghiaccio (36-61). Nell’ultimo quarto la squadra appare sfiduciata, senza grandi stimoli, mentre il Castanea gioca sul velluto. Così il risultato prende sempre più consistenza per le “furie” che chiudono sul +32 e festeggiano insieme ai propri tifosi una promozione meritata. E’ stata comunque una festa di sport, che fa onore alla pallacanestro cittadina. Grande la correttezza sul parquet e sulle tribune, un aspetto fondamentale per la crescita del movimento messinese. La Basket School adesso deve resettate e ripartire, c’è un’altra serie di finale da giocare, contro la Fortitudo Messina, per conquistare l’ultimo posto utile per la serie B.