Catania: al teatro Sangiorgi il “nuovo quartetto italiano” ricorda Battiato

Il viaggio “Over and Over Again”, in omaggio a Franco Battiato, di Angelo Privitera, storico tastierista e programmatore del Maestro, Fabio Cinti e Il Nuovo Quartetto Italiano, prosegue con la celebrazione, a trent’anni dall’uscita (1993 – 2023), di CAFFÈ DE LA PAIX di Battiato con un concerto al Teatro Sangiorgi di Catania che si terrà il 25 maggio (ore 20,30 – biglietti disponibili su Ctbox – CLICCA QUI) in cui verranno eseguiti tutti i brani che hanno reso celebre questo splendido lavoro e tanti altri successi del repertorio del Maestro.

Sul palco saliranno anche l’Ensemble vocale “Unda Maris” e Salvo Farruggio alle percussioni. Nel foyer del teatro verrà esposta una raccolta di brochure originali dei concerti di Franco Battiato.

Angelo Privitera, insieme al Nuovo Quartetto Italiano, che ha accompagnato Battiato dal vivo per oltre vent’anni e Fabio Cinti (già Targa Tenco per il suo adattamento de La voce del padrone) ridaranno nuova vita a Caffè de la Paix con un adattamento per pianoforte, tastiere, quartetto d’archi e voce – proponendo ed eseguendo tutte le canzoni nella loro forma estetica originale, rispettando le partiture e le sonorità originali dell’opera – in un progetto discografico che uscirà nei prossimi mesi.

Nel 1993 usciva Caffè de la Paix, l’album in cui, più degli altri, Franco Battiato ha unito in maniera perfetta la forma canzone all’esoterismo, la cultura orientale con quella occidentale, la tensione spirituale con la musica leggera, partendo fin da subito con il titolo che cita il famoso caffè parigino frequentato da Gurdjieff, filosofo e mistico greco-armeno.

Il progetto di Angelo Privitera e Orietta Piazza è supportato da CO.VE.I. Concessionaria Volvo Catania.