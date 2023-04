Caltagirone (Ct): al liceo Gentile la giornata dello sport per il liceo

Al liceo Gentile di Caltagirone si celebra lo sport a scuola. Un’opportunità per coniugare una approfondita e armonica cultura attraverso la promozione del valore educativo dello sport.

Il liceo delle scienze umane paritario “Giovanni Gentile” non smentisce il modello formativo che introduce nell’ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e di personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale.

“E’ stato emozionante – ha detto Francesco Brunetto, coordinatore didattico – aver trascorso un momento importante di socializzazione tra allievi e docenti. Gli studenti e le studentesse – conclude – hanno partecipato con entusiasmo e apprezzato i progetti che questo liceo mette in atto per poter trasmettere messaggi di crescita personale e di esperienze extra curriculari”.