Riesi (Cl): verso la mostra fotografica di Calascibetta

Si intitola “Daimon” la mostra fotografica di Giuseppe Calascibetta che sarà inaugurata il 2 aprile prossimo a Riesi, nel nisseno in via Carlo Alberto. Un caffè letterario che permetterà ai visitatori di immergersi in scatti fotografici in bianco e nero ispirati al surrealismo del poeta Andrè Breton.

Uno storytelling fotografico dove sogno e realtà si fondono per raccontare una inedità realtà: dove il metaverso si unisce alla realtà astratta e utopica. Un nuovo genere per l’artista che fino ad ora si era cimentato nel ritratto, nel paesaggio naturale e urbano, per approdare e sperimentare un nuovo genere artistico.

Calascibetta, classe 1988, vive a Riesi, nell’entroterra siciliano. Laureato in economia aziendale, ama la fotografia in particolare la street photography e il ritratto artistico. Così, nel 2018 realizza il reportage fotografico “Emigrare non è un reato”. A febbraio del 2021 viene selezionato da Spoleto arte per il catalogo “L’arte in quarantena” edito da TgCom24 e Mondadori editore. A novembre dello stesso anno viene selezionato da Letizia Battaglia per due collettive fotografiche presso il centro internazionale di fotografia di Palermo.

A luglio del 2022 partecipa al congresso nazionale FIAF con la collettiva fotografica “Cartoline delle rovine” curata da Attilio Lauria, giornalista e critico fotografico, redattore della rivista Fotoit. In più, partecipa alla collettiva fotografica “realtà metafisica” presso la città di Siena. Alla mostra erano presenti, come ospite d’onore, insieme alle loro fotografie, Maurizio Galimberti, apprezzato fotografo di fama internazionale e il figlio Giorgio. Recentemente ha realizzato la mostra fotografica dal titolo Lurtiani, promosso dal servizio cristiano di Riesi con la recensione critica di Ornella Fazzina, docente all’accademia delle belle arti di Catania.