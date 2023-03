Erice (Tp): “l’amore ai tempi del Metaverso” all’auditorium Pagoto

Sono due gli eventi dedicati all’amore ospitati dall’auditorium Pagoto di Erice, nel trapanese. Appuntamento sabato 25 marzo alle 18.00 negli spazi dell’auditorium Pagoto con la conferenza “L’amore…ai tempi del Metaverso – un viaggio nelle passioni tra virtuale e reale” in compagnia di due esperti: Pierluigi Bartolomei, direttore generale dell’istituto di formazione Elis-Roma e Francesco Pira, associato di sociologia all’università di Messina, dove svolge le funzioni di delegato del rettore alla comunicazione e di direttore del master in esperti della comunicazione digitale. A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Giacomo Pilati.

I relatori esamineranno la questione dai punti di vista sociale e psicologico, fornendo ai presenti la possibilità di riflettere e porsi utili interrogativi su ciò che rappresenta la futura, ma non troppo lontana, evoluzione di intenet. Un mondo, quello del metaverso, sposato da Zuckerberg che con la decisione di rinominare la propria holding Meta, ci ha catapultati nella nuova era di internet.

Si tratta di un approfondimento e un confronto critico per comprendere le caratteristiche del fenomeno e il suo impatto sulla società, sulle relazioni interpersonali e persino sulla nostra identità, dentro e fuori la rete. L’argomento è più che mai attuale anche se sconosciuto a molti: come mutano le relazioni affettive nell’era del Metaverso, un mondo virtuale che si sovrappone a quello fisico, in cui le persone posso interagire, lavorare, forse persino amarsi attraverso i propri avatar. L’ingresso è libero.

Si continuerà alle 21.00, sempre nella stessa location con “I 5 linguaggi dell’amore nella coppia”, uno spettacolo ideato e interpretato da Pierluigi Bartolomei, liberamente tratto dall’omonimo libro dello psicologo americano Gary Chapman: esilarante, ma nel contempo molto denso dei contenuti, è indicato per tutti coloro che intendono migliorare o impostare bene la propria relazione di coppia, presente e futura. Nel corso della serata, infatti, verranno presentate e contestualizzate le cinque principali modalità con cui è possibile dire “Ti amo” al proprio partner, tenendo conto della sua specifica sensibilità. Un evento che, pur con la sua veste leggera della stand up comedy tanto usata dai comici Crozza e Brignano, permetterà agli spettatori di riflettere sulla bellezza della differenza e della complementarietà tra uomo e donna. L’ingresso è su invito. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0923 030285. Sarà possibile ritirare gli inviti in Via Manzoni n.68, a Trapani.

Le donazioni ricevute saranno devolute all’associazione L’isola di Kos, per l’educazione e la formazione dei papà, con l’obiettivo di diffondere principi di paternità non penalizzata da pregiudizi e la ricostruzione del rapporto socio affettivo tra i genitori separati e i figli.