Cefalù (Pa): Marco Frisina domani in cattedrale per “Musica in sinodo”

Monsignor Marco Frisina domani, 9 marzo, sarà alla basilica cattedrale di Cefalù, nel palermitano, per un icnontro sul tema “Musica in sinodo”. Si tratta di un’esperienza dedicata alle corali delle parrocchie.

Monsignor Frisina, consultore del pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, rettore della basilica di Santa Cecilia in Trastevere, doente presso la pontificia università della Santa Croce e il pontificio istituto di musica sacra, fondatore e direttore del coro della diocesi di Roma, aiuterà a riflettere sul servizio liturgico attraverso il canto come esperienza e via di sinodalità.

Frisina era già stato nella cittadina normanna nel 2011 in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario della parrocchia San Francesco di Cefalù. Nel 2021 poi è stato ospite, collegato in streaming, del festival del cinema di Cefalù. L’appuntamento inizierà alle 19.00 ed è stato curato dal servizio pastorale musica per la liturgia.