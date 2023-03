Modica (Rg): seminario “incontro dell’Io con l’altro”

“Incontro dell’IO con l’ALTRO” è il tema di un seminario che si terrà il prossimo 10 marzo alla scuola per assistenti sociali Stagno d’Alcontres di Modica, nel ragusano, a partire dalle 18.00.

L’incontro è un percorso di formazione personale pensato come opportunità per conoscere se stessi. I docenti aiuteranno i corsisti a trovare le soluzioni per migliorare le proprie competenze emotive-relazionali. L’obiettivo è quello di acquisire metodi pratici per aumentare il proprio benessere e la propria efficacia nell’ambito educativo e professionale.

L’incontro è rivolto ad assistenti sociali, educatori e animatori sociali, oltre che studenti universitari dei corsi di laurea in scienze del servizio sociale, scienze della formazione e dell’educazione, scienze e tecniche psicologiche e sociologia.

“Occorre – afferma il direttore Saladino – migliorare sempre di più l’ascolto e la comunicazione per poter dialogare ed educare le giovani generazioni. Il corso permetterà ai partecipanti di sperimentarsi nell’empatia e nel dialogo. Gli argomenti del seminario saranno presentati da esperti del settore e aiuteranno a migliorare le capacità personali”.

L’iniziativa sarà tenuta dalla dottoressa Cinzia Ugolino, counselor olistico, specializzata in terapiea del colore e dalla professoressa Angela Rapicavoli, pedagogista clinica specializzata per l’insegnamento nelle scuole funzionanti presso gli istituti penitenziari e responsabile presso l’ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Ragusa.