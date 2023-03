Catania: Abact presenta il catalogo Ypia 2022

L’accademia di belle arti di Catania presenta il catalogo YPIA 2022, concorso ideato e prodotto dall’accademia e da Ragusa foto festival, con l’obiettivo di valorizzare le migliori ricerche visive dei giovani studenti provenienti dalle accademie di belle arti, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai corsi di fotografia di livello universitario e dalle istituzioni di promozione della fotografia di tutta Italia.

Ospite d’onore della presentazione sarà Gianluigi Colin, artista e cover editor del settimanale La Lettura, inserto del quotidiano Corriere della Sera. iAppuntamento per giovedì 9 marzo in via Franchetti, nell’aula magna dell’accademia, a partire dalle 10.00. Durante la giornata sarà annunciata la chiamata per la terza edizione. La presentazione è aperta al pubblico.

Introdotto dalla presidentessa dell’accademia, Lina Scalisi e dal direttore Gianni Latino, Colin nel ruolo di presidente della giuria del concorso YPIA 2022 racconterà il lavoro degli studenti di tutta Italia che hanno partecipato all’edizione dello scorso anno e porterà la sua testimonianza trentennale di art director all’interno del Corriere della Sera, il più autorevole quotidiano italiano per il quale ha progettato, inventato e disegnato storiche pagine di cronaca, cultura, costume e società.

“Se i giornali sono il romanzo dell’esistenza – racconta Colin – le strade della creazione sono sempre le stesse, sia per il progetto di un grande quotidiano o per ogni altra ricerca legata alle immagini. In ogni caso, tutto passa attraverso la lettura critica delle figure e la reinvenzione dei linguaggi. Perché ogni forma di creazione ha la responsabilità di raccontare il suo tempo e il compito di aiutare a pensare”.

Alla presentazione del 9 marzo interverranno anche: Ambra Stazzone, prodirettrice Aba Catania; Stefania Paxhia, fondatrice e direttrice del Ragusa foto festival; Carmelo Nicosia, coordinatore del corso di fotografia di Aba Catania e Rosario Antoci, docente dell’accademia e coordinatore del contest e del catalogo. Volume che include testi di Lina Scalisi, Salvatore Piazza, Carmelo Nicosia, Gianluigi Colin e Gianni Latino, autore del progetto grafico del volume.

Cinque i vincitori dell’YPIA Call 2022. Si tratta di: Claudia Amatruda dell’accademia BBAA di Foggia; Michele Davis e Sara Dilettoso, fondazione Marangoni di Firenze; Alessio Pellicoro, Isia di Urbino; Giuseppe Sannino, accademia BBAA di Napoli. Nel catalogo sono presenti anche gli scatti di tutti i dodici finalisti i cui lavori tra ottobre e novembre del 2022 sono stati in mostra a palazzo La Rocca a Ragusa Ibla.

Young Photographers from Italian Academies, indicato dal Giornale dell’Arte tra i 5 contest internazionali più interessanti tra quelli rivolti ai giovani autori, è ideato e organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Catania in partnership con il Ragusa Foto Festival e patrocinato dalla SISF Società Italiana per lo Studio della Fotografia. YPIA, acronimo di Young Photographers from Italian Academies, è un contest rivolto a tutte le istituzioni italiane di livello terziario che presentano al loro interno corsi di fotografia, con lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze progettuali degli studenti. Attraverso un bando appositamente inviato ai Direttori e ai Coordinatori di Dipartimento delle varie Istituzioni, le stesse sono chiamate a proporre il contest ai propri studenti che sono invitati a misurarsi per la realizzazione di progetti attinenti al tema annuale proposto dal Ragusa Foto Festival.

La prima edizione ha preso il via con l’entusiastica adesione di un consistente numero di istituzioni in rappresentanza di tutto il territorio nazionale. Sono state diciannove le Istituzioni italiane di Fotografia che hanno risposto alla call per promuovere i lavori dei loro studenti, cinquantacinque i progetti di giovani creativi attinenti al tema dell’edizione 2021 di Ragusa Foto Festival che sono stati candidati. Quindici sono state le Istituzioni italiane a presentare i cinquantadue progetti di altrettanti giovani studenti per partecipare alla edizione 2022 del contest. Nelle due precedenti edizioni hanno fatto parte dell’apposita giuria oltre ai già citati Gianluigi Colin, Rosario Antoci e Carmelo Nicosia, anche Alfredo Corrao docente di fotografia e fotografo MIC, Giovanna Giordano scrittrice e giornalista, docente di ABA Catania, Enzo Gabriele Lenza e Antonio Biasiucci in rappresentanza del direttivo SISF, Yvonne de Rosa Fotografa e direttrice di Magazzini Fotografici di Napoli, Elena Volpato curatrice in rappresentanza del board di Blurring the lines.