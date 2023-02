Palermo: corso di analisi sensoriale sull’olio di oliva

L’olio di oliva sarà il protagonista della seconda lezione di BCsicilia del corso di analisi sensoriale organizzato in collaborazione con Epulae, Sicilia agricoltura, Sicily bio, Anse, Università popolare, che si terrà nella sede Anse in via Marchese di Villabianca.

L’incontro sarà aperto da Alfonso lo Cascio, presdietne regionale di BCsicilia e seguirà poi l’intervento di Mario Liberto, agronomo, scrittore e giornalista, direttore del dipartimento cultura rurale e alimentare di BCsicilia, che terrà una lezione sulle analisi olfattive e gustative dell’olio di oliva extravergine.

Il corso per imparare a consocere e apprezzare gli alimenti della nostra terra prevede quattro lezioni. Dopo il primo appuntamento riservato al pane, che si è tenuto mercoledì scorso, e quello all’olio, gli altri due incontri si terranno mercoledì 1 marzo sul formaggio e mercoledì 8 marzo sul vino.

Sono previuste visite guidate alle aziende produttrici. Ai partecipanti sarà rilasciato un attesato di partecipazione, certificazione propedeutica per i successivi titoli specifici. Il seminario ha come obiettivo quello di far conoscere le caratteristiche degli alimenti: pane, olio, formaggi e vino, utilizzando le metodologie dell’analisi sensoriale. Il partecipante imparerà a stabilire oggettivamente le caratteristiche organolettiche di un prodotto e di valutarne l’intensità, sia in assoluto, sia per confronto con altri prodotti simili.