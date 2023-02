Palermo: l’orchestra jazz siciliana ritorna con Ola Onabulè

In scena per Brass in jazz, la musica internazionale di Ola Onabulè, con un progetto inedito che vede protagonista l’orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Antonino Pedone. Musicista, songwriter, produttore, cantante, Ola Onabulè ha fatto il suo esordio proprio a Umbria jazz lo scorso luglio, aprendo per Diana Krall, come era accaduto lo scorso autunno per due show alla Royal Albert Hall a Londra.

Londinese di origini nigeriane, prima di diventare musicista ha studiato legge, una molteplice formazione musicale che ha avuto come modelli gli africani Fela Kuti e King Sunny Ade, i grandi del soul americano, il R&B di James Brown e il jazz di Miles Davis. Personalità eclettica e complessa, il suo talento era tanto evidente da interessare sin da subito le major discografiche. Il contratto con una grande etichetta non interessava a Ola che invece preferì la libertà che gli permetteva una sua label personale, per la quale produsse il disco di esordio nel 1995.

In vent’anni di carriera ne ha realizzati otto, l’ultimo dei quali uscito ad inizio anno “It’s the peace that deafens”. La sua musica riflette le sue radici musicali, dalla musica yoruba all’afrobeat, dal jazz al soul. E che, nei testi delle canzoni, parla con orgoglio, rabbia e nostalgia di un’Africa con mille problemi ma anche dalle sconfinate risorse alla quale Ola è profondamente legato.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.