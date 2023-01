Palermo: l’Ars cambia il nome al Brass che diventa “OJS Brass”

L’assemblea regionale siciliana ha modificato la denominazione della più antica istituzione musicale siciliana di jazz in “Fondazione orchestra jazz siciliana – the Brass group”. L’Ars ha ritenuto necessario modificare l’attuale denominazione che esprime in modo più immediato e palese la vocazione al radicamento territoriale che costituisce uno dei principali obiettivi istituzionali perseguiti dalla fondazione.

La nuova denominazione, inoltre, sottolinea con inequivocabile chiarezza e con maggiore aderenza al punto 2 dell’articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, istitutiva della fondazione, il ruolo fondamentale che l’orchestra jazz siciliana svolge in seno alla fondazione, della quale è strumento primario per assolvere al compito istituzionale di produzione musicale.

La nuova denominazione, infine, nel mantenere la dicitura “The brass group” come suffisso alla dicitura Orchestra Jazz Siciliana esprime perfetta prosecuzione co una tradizione ormai consolidata da quasi mezzo secolo di storia e che identifica proprio nel “gruppo di ottoni” il nucleo originario dell’attuale compagine orchestrale, assai nota nel mondo non soltanto musicale. “L’emozione che nutro è immensa – afferma il maestro Ignazio Garsia, presdente della fondazione Orchestra Jazz Siciliana – tanto che mi procura non poche nostalgie se penso che, nonostante abbia lavorato oltre 50 anni (cominciai le prime prove e i primi concerti agli inizi degli anni Settanta) anche se, ancora oggi, penso al Ministero che giudica la nostra fondazione priva dei requisiti minimi per essere considerata idonea ad accedere al FUS. Nonostante sia giudicata dai più grandi direttori d’orchestra del mondo e dalla stampa internazionale, una delle migliori orchestre jazz europee.