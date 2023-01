Caltanissetta: “Flauti in festa” al Regina Margherita

Secondo appuntamento in musica per “I lunedì del Bellini” con la sezione concertistica di “Svelamenti” al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Stato Bellini. Lunedì prossimo 16 gennaio alle ore 19.00 il concerto dal titolo “Flauti in festa” che vedrà sul palco l’orchestra di flauti diretta dal maestro Paolo Totti e con ospiti i flauti solisti Salvatore Vella e Lucrezia Vitale. Le vivaci melodie dei vari tipi di flauto risuoneranno nello storico teatro nisseno per donare un’esperienza musicale molto emozionante e unica. Le briose sonorità, le splendide esecuzioni, la raffinata tecnica, la morbida sinfonia, si intrecceranno tra loro per proporre un concerto che sarà una vera festa dell’armonia musicale. L’ingresso ai concerti “I lunedì del Bellini” è gratuito.

“La stagione concertistica è curata dal nostro istituto – spiega Michele Mosa, il direttore del Conservatorio Bellini di Caltanissetta – e abbiamo scelto, di concerto con l’Amministrazione comunale, di prevedere sempre l’ingresso gratuito con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini per avvicinarli alla grande musica. L’obiettivo è anche quello di far vivere momenti di ascolto in simbiosi con l’armonia dei suoni e distaccarci dai ritmi frenetici della vita quotidiana”.

Una scelta pienamente condivisa dall’Amministrazione comunale: “Con il sindaco Gambino e il resto della Giunta abbiamo operato questa scelta che mira a coinvolgere il pubblico abituandolo all’ascolto di grandi autori e all’esecuzione operata dagli allievi del Conservatorio con ospiti anche artisti d’eccezione – spiega l’assessore alla Cultura, Marcella Natale – Crediamo fortemente nel valore formativo e culturale di questa operazione e vogliamo offrire alla cittadinanza l’opportunità di apprezzare la bellezza della musica classica e l’eccezionalità delle esibizioni degli artisti ospiti, in modo da promuovere la cultura e la educazione musicale nella nostra comunità”.

Tra l’altro lunedì sarà. un giorno importante per il Conservatorio Bellini di Caltanissetta. In occasione della sua statalizzazione Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Statizzazione Conservatorio di Musica Statale “Vincenzo Bellini” – 16 gennaio 2023”. Nello stesso giorno dalle ore 16 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso il Teatro Margherita.

Il maestro Paolo Totti si è formato a Roma compiendo gli studi di flauto traverso al conservatorio di Santa Cecilia. Autore di saggi monografici è il fondatore e direttore stabile della “Orchestra di Toscanini”, prima orchestra di flauti in Italia. Collabora stabilmente con “il teatro dei colori” per il quale ha composto l’operina “Il Pifferaio Magico”. Detiene con i suoi orchestrali un curioso record europeo di esecuzione in quota per il concerto tenuto a 3.500 metri sul ghiacciaio dello Stelvio.

Lucrezia Vitale si è diplomata in flauto con il massimo di voti presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Bellini” di Caltanissetta. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, ha suonato sia da solista che in diverse formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. Il compositore Pascal Von Siebenthal ha composto per lei una suonata per flauto solo “Essaim d’anges”. È docente al Conservatorio di Palermo.

Salvatore Vella dal 1989 è primo flauto dell’orchestra del Teatro Bellini di Catania. Ha collaborato con l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. È regolarmente invitato a festival di flautisti: Festival Gazzelloni, Flautissimo, Festival del Flauto in Slovenia. Insegna presso il Conservatorio Bellini di Caltanissetta. Informazioni al botteghino del teatro.