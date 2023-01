Bronte (Ct): finanziati progetti per recuperare le aree degradate

A Bronte, nel catanese, sono in arrivo quasi 5 milioni di euro per recuperare le aree degradate della città. Lo ha comunicato al comune il ministero dell’Interno, avvertendo che le somme necessarie saranno attinte dal Pnrr.

“A noi sta benissimo – ci spiega il sindaco, Pino Firrarello – l’importante era che ci finanziassero un progetto che per noi è fondamentale. Il finaizmaneto si aggira intorno ai 4 milioni e 900 mila euro ed il ministero ha già inviato il 10% della somma per permetterci di completare la progettazione. Adesso l’ufficio tecnico, che ringrazio, dovrà completare la procedura”.

“Ci sono dei tempi da rispettare – aggiunge l’ingegnere Salvatore Caudullo, responsabile dell’area lavori pubblici del comune – entro il mese di luglio dovremo consegnare i lavori ed entro settembre del 2024 il 30% di questi dovrà essere completato”.

Il progetto si divide in quattro parti. La prima, per un importo di 2 milioni di euro, prevede il completamento del polo sportivo con annesso campo di calcio, palazzetto dello sport e campo da tennis. Qui è prevista la realizzazione del parcheggio per le automobili, oggi assente, nell’area delimitante la piscina. Ma non solo. Nello stesso progetto è previsto anche la sistemazione del parco urbano dietro le scuole medie Castiglione che sarà dotato di servizi igienici ed opportuno arredo, la sistemazione della paestra tenda e di un’area in pieno centro storico in via Santi.

La seconda parte del progetto si concentra in via Dalmazia, ovvero la via che conduce al polo sportivo, oggi praticamente un vicolo senza sbocco. Qui, un investimento di circa un milione e mezzo di euro, è prevista la realizzazione del proseguimento della strada fino alla via Cilea che permetterà una migliore circolazione soprattutto degli autobus che si recano allo stadio. Inoltre, la via Dalmazia sarà dotata di tutti i servizi oggi carenti, come fognatura e pubblica illuminazione nel rispetto degli standard moderni. Infine, un’area a verde posta a monte del campetto da tennis, oggi particolarmente degradata, sarà trasformata in funzionale area attrezzata e farà anche da nuovo ingresso al campo da tennis.

La terza parte del progetto, per un impegno di spesa di circa 900 mila euro, prevede la sistemazione del centro sportivo di via Selvaggi, purtroppo vandalizzato, la riqualificazione dell’area di via LIvatino ed un intervento particolarmente gradito ai tifosi del Bronte calcio. Si interverrà per rendere agibile la storica tribuna Scala del campo di calcio. Inoltre, verrà rifatta totalmente l’illuminazione in quanto alti pali che illuminano il campo sintetico sono particolarmente vetusti e vanno sostituiti.