Sicilia: Premio Nazionale Himera, la scadenza del bando posticipata al 15 febbraio

Il Premio Nazionale di Poesia Himera, è alla sua X Edizione. Quest’anno ha dovuto far slittare la data del bando al 15 Febbraio 2023. Oltre alle sezioni di poesie edite ed inedite (anche in vernacolo) l’Associazione ha deciso di dedicare una sezione speciale sull’Archeologia e i Beni Culturali e Ambientali in Sicilia.

L’Associazione Culturale Termini d’Arte nasce a Termini Imerese nel Febbraio del 1998, fondata e presieduta dalla poetessa Rita Elia. Tra i suoi obiettivi quello di promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale. Tante sono le attività promosse nel corso degli anni e le collaborazioni con altre associazioni presenti nel territorio.

Viaggi in Sicilia, visite guidate, mostre fotografiche e pittoriche, incontri culturali su temi sociali e di carattere storico e letterario, pomeriggi musicali, concerti, spettacoli, seminari con pubblicazioni degli Atti, Corso di Lingua Siciliana, Premio Nazionale di Poesia Himera con una sezione speciale sull’Archeologia e i Beni Culturali e Ambientali in Sicilia, giunto alla X Edizione con partecipazioni da tutta la penisola e dall’estero, Raduno Poetico già all’undicesima edizione che richiama poeti ed appassionati da tutta l’isola ed oltre, con a seguire pubblicazione di antologia poetica, “Il Canto della Musa”-Premio di Poesia per le scuole di ogni ordine e grado giunto alla IV edizione e che verrà bandito nel gennaio del 2023, presentazione libri, tra i quali Giù al Sud con Pino Aprile ospite, l’assegnazione annuale dell’Encomio Speciale Aurora Termitana che nel corso degli anni ha premiato personalità del mondo dell’Arte e della Cultura.

Il concorso ha due Commissioni Giurie: la sezione poetica presieduta dal Prof. Tommaso Romano e la Sezione Speciale dall’archeologo Prof. Nunzio Allegro. Abbiamo voluto la Sezione Speciale per valorizzare le ricchezze archeologiche, culturali ed ambientali della nostra terra di Sicilia che tante ne possiede.

Premiati nel tempo giovani neo laureati con le loro tesi di laurea a tema ed appassionati cultori di Archeologia e Beni Culturali ed Ambientali; bravi scrittori e poeti a livello regionale e nazionale, altresì uomini e donne di cultura con Targhe all’Eccellenza, Premi alla Carriera e Premio alla Cultura a personalità di prestigio, quali:

I Edizione- anno 2013 – l’Emerito prof. Nicola Bonacasa

II Edizione -il M° Pippo Madè

III Edizione- S.E. Prefetto Gianfranco Romagnoli

IV Edizione- Prof.ssa Rita Cedrini

V Edizione – l’ Emerito Prof. Ignazio Emanuele Buttitta

VI Edizione- il mecenate Antonio Presti di Fiumara d’ Arte e Premio alla carriera all’artista Serena Lao

VII Edizione- Prof. Vincenzo Guzzo

VIII Edizione- Prof. Lucio Zinna

IX Edizione- il regista Gianfranco Perriera- Premio alla Carriera al Dott. Ferdinando Maurici.

L’evento è organizzato con l’aiuto di sponsor privati ed artisti sensibili.

Volendo dare al Premio una propria connotazione, è stata realizzata da un noto scultore, il M° Domenico Zora, un’opera denominato La Dea Alata di Himera e che viene assegnata ai vincitori del 1° Premio delle quattro sezioni.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella tarda primavera del 2023.