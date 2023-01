Erice (Tp) saluta il nuovo anno con una grande festa al borgo

Erice, centro del trapanese, in queste vacanze natalizie ha offerto un cartellone di eventi e momenti da non perdere. Domani sera, 31 dicembre, a partire dalle 19.00, sarà possibile ammirare una suggestiva installazione artistica firmata da Nicola Augugliaro negli spazi dell’istituto Blackett-San Domenico della fondazione Ettore Majorana e del cetro di cultura scientifica di Erice, fondata nel 1963 dal fisico Antonino Zichichi e d allora frequentata da Nobel e scienziati di tutto il mondo.

Attraverso pannelli illustrativi, foto d’archivio, pagine di giornali e cimeli, luci, colombe, racconti, musiche, sarà ricostruito mezzo secolo di attività della fondazione che, di fatto, ha determinato la rinascita di Erice sotto l’egida della cultura scientifica internazionale. Sarà possibile fare un viaggio nella storia di questo luogo inteso come “culla di pace”.

Qui 90.000 scienziati di tutto il mondo hanno sottoscritto il “manifesto di Erice”. Un appello sottoscritto per la prima volta 40 anni fa, nel 1982, dal presidente del centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Antonino Zichichi, insieme a due tra i maggiori esponenti della fisica del XX secolo, Paul Dirac e Piotr Kapitza. Il documento è rivolto ai potenti della terra per la diffusione di una sciena senza barriere ideologiche, politiche e razziali. Una scienza senza frontiere né segreti, al servizio dell’uomo e della pace. Proprio lo spirito di questo manifesto spinse in quegli anni il capo del governo italiano a proporre Erice come sede dei colloqui di pace tra Israele e Palestina.

Ai visitatori sarà offerto un bicchiere di bollicine di spumante per brindare al nuovo anno e riflettere sulla pace, così fortemente offesa dagli ultimi avvenimenti internazionali. A Erice per l’ultimo anno si dice no alla guerra, alle armi, al razzismo e sì alla pace, alla vita e all’accoglienza dell’altro. Un evento organizzato dalla fondazione Ettore Majorana e dal centro di cultura scientifica di Erice. La notte di Capodanno, sarà festeggiata con l’attesa della mezzanotte in piazza della Loggia, nell’ambito delle iniziative di EricèNatale, organizzata dal comune di Erice e dalla fondazione Erice arte con il sostegno de I borghi più belli d’Italia e la Funierice, in collaborazione con associazioni ed enti del territorio.

Con il borgo illuminato a festa con il grande albero di Natale, nella notte più festosa dell’anno, quella di San Silvestro, Erice darà il benvenuto al nuovo anno con il ritmo degli Ottoni animati e la selezione musicale di Albergo Anguzza. Gli ottoni animati nascono nel 2008 da un’idea di Alessandro Mancuso e Alberto Anguzza. Sono il risultato di una ricerca tra i suoni della tradizione siciliana, prendendo spunto dalle varie dominazioni e la musica moderna. Ben 11 elementi per un mix sonoro, spontaneo ed esplosivo, che racchiude tradizione bandistica popolare e avanguardia internazionale, per far arriare la cultura dell’isola attraverso gli strumenti a fiato, evocando i ricordi delle celebrazioni dei paesi dove, a fare musica è la banda che porta l’amore e la passione dei musicisti tra la gente.

La band, che fa parte della Scarlatti management è formata da: Alberto Anguzza, front man & music director; Alessio Spanò, voce; Giovanni Balistreri, sax tenore; Roberto Marceca, tromba; Eugenio Tinnirello, tromba; Giovanni Pensabene, flicorno; Samuele Scalise, corno; Antonio Anguzza, trombone; Francesco Paolo Bianco, tuba; Vito Morello, chitarra; Tommaso Carollo, batteria e Alfonso Rizzo alle percussioni. Sarà l’occasione per ascoltare il nuovo brano degli ottoni animati “Ti giuro non lo faccio più che richiama fortemente il jazz degli anni d’oro dei grandi saloon e delle più famose scene da gioco dei grandi film. Gli Ottoni animati animeranno piazza della Loggia trasformandola in una discoteca a cielo aperto, con il loro sound inconfondibile. La lunga notte sarà accompagnata dalla selezione musicale di Alberto Anguzza, frontman degli Ottoni animati.