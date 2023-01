Riposto (Ct): al liceo delle scienze umane, tombola tra nonni e nipoti

Nonni e nipoti insieme al liceo delle scienze umane di Riposto, nel catanese, tra cartelle della tombola e fagioli per segnare i numeri, come si faceva un tempo.

L’iniziativa è degli studenti del liceo delle scienze umane “M. Amari” di Riposto che, insieme ai docenti, hanno organizzato una tombolata a scuola per trascorrere del tempo con i nonni. Un modo per favorire lo scambio intergenerazionale e per far rivivere le atmosfere di tanti anni fa quando, durante le festività natalizie, le famiglie riunite attorno alla tavola ancora imbandita giocavano tutti insieme a tombola.

Tanti i nonni che hanno accolto con gioia l’invito a scuola, cogliendo l’occasione anche per raccontare ai più giovani l’evoluzione del giorno di Natale negli anni e alcune tradizioni ormai lontane. Un momento di festa e condivisione che si è concluso con lo scambio di auguri e la promessa di ripetere nel tempo queste giornate tra nonni e nipoti.