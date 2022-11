Noto (Sr): verso il I premio cinematografico dedicato alla tutela dell’ambiente

Il teatro Tina Di Lorenzo di Noto, nel siracusano, ospiterà dal 9 all’11 dicembre prossimi la prima edizione di Vision2030, premio che nasce con l’intento di diventare il punto di riferimento nazionale per il dibattito e la promozione di opere cinematografiche, audiovisive e artistiche inerenti ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Molte saranno le personalità nazionali e internazionali che interverranno con attività e dibattiti e che parteciperanno come giuria della kermesse.

Promossa dal ministero della cultura, comune di Noto con il patrocinio di Asvis, Unioncamere in collaborazione con “Dire fare cambiare”, Tadàn produzioni e Siamo in diretta con la direzione artistica di Giulia Morello.

L’evento sarà suddiviso in tre giornate per approfondire il tema della cultura sostenibile: etica, a dimensione umana e nel pieno rispetto dell’ambiente. Si terranno proiezioni di documentari riguardanti tematiche strettamente legate all’Agenda 2030, talk e panel che coinvolgono realtà locali e nazionali tra le più attive nel contesto cinematografico e ambientale, confronto pubblico con gli enti promotori di protocolli Green per la produzione cinematografica, allo scopo di sensibilizzare in primis la filiera produttiva e di riflesso il pubblico partecipante con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Molte attività vedranno un coinvolgimento attivo e diretto del pubblico: pulizie della costa con Legambiente; Virtual Reality in collaborazione con Rai Cinema , silent disco in collaborazione con Yourban2030 che, realizzerà per l’occasione uno smart wall in biopiastrelle presso la stazione dei bus di Noto, trasformando la parete in un muro d’arte connettivo, capace di offrire una connessione wi fi 5G ai cittadini e di veicolare contenuti del Comune di Noto.

L’11 dicembre, a conclusione della manifestazione. verranno assegnati diversi premi da una giuria di qualità: dal miglior documentario ambientale, al miglior film prodotto con protocolli per il cinema sostenibile ai premi assegnati dai principali sponsor e partner della manifestazione.

A tal fine si segnala che il termine ultimo dell’invio dei documentari per il concorso è il 25 novembre tramite piattaforma FilmFreeway:

https://filmfreeway.com/VISION2030action=show&controller=festivals&utm_campaign=VISION+2030&utm medium=External&utm_source=Submission+Button