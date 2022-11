Palermo: chiusura di “Borghi dei tesori fest”

Palermo e Catania sono state le ultime a chiudere i battenti, invase da una folla straordinaria. E gli stessi visitatori appassionati nei weekend precedenti avevano riempito le altre 13 città siciliane, e prima ancora – tra fine agosto e i primi di settembre – una quarantina dei piccoli comuni preziosi, piccoli e spesso nascosti, protagonisti di Borghi dei Tesori Fest. Due mesi e mezzo di Vie dei Tesori e numeri che riportano il festival agli anni pre pandemia.

Si archivia dunque la sedicesima edizione, tirando le somme, studiando i numeri raccolti: lo farà come sempre Giovanni Ruggieri, docente di Economia del Turismo all’Università di Palermo e presidente dell’Otie, che “leggerà” i dati dei rilevamenti su questa edizione, l’impatto sul territorio, la tipologia di visitatori e le ricadute economiche sulle città. Dopo i borghi, con il loro Borghi dei Tesori Fest per tre weekend tra agosto e settembre, nella prima tranche di settembre Le Vie dei Tesori si è svolto a Messina, Enna, Caltanissetta, Trapani, Marsala, Mazara, Bagheria, Termini Imerese; a ottobre, oltre a Palermo e Catania, anche a Ragusa, Scicli, Cefalù, Carini e la debuttante Alcamo; e a Mantova, unica tappa lontana dall’Isola.