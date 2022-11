Musica: torna Esdra con “Finalmente è finita”

Ad un anno dalle due precedenti pubblicazioni, torna Esdra, conosciuta anche come “fiore punk” con “Finalmente è finita”, un avvolgente e doloroso tocco al cuore prodotto da “noi, tutti”, all’anagrafe Andrea Tascone e Antonio Caruso, duo di produttori che si divide tra Palermo e Cambridge.

“Finalmente è finita” rappresenta un momento decisivo per l’artista, l’uscita da un loop di vuoti rumorosi e tormenti, una spinta per ricominciare a fare musica dopo sette mesi senza scrivere o suonare. Il singolo si fa dunque “scatola” nella quale ESDRA ripone un malessere, trasformandolo in un canto di libertà da intonare a gran voce, attraverso un processo creativo che le ha permesso di esorcizzare un carico emotivo diventato ormai soffocante. “Cantarne e un po’ guarirne”, ecco cosa rappresenta “Finalmente è finita” per lei, un canale grazie al quale fare chiarezza, un bilancio e un lavoro di introspezione attuale come non mai.

Esdra Sciortino è una giovane cantautrice siciliana di 21 anni. Durante la scuola studia arte e pianoforte, approcciandosi fin da subito al palco, come quello del concorso “Palermo band festival 2017” che vince con il suo trio elettro pop. Il suo brano d’esordio “Pianta e uragano” si guadagna al momento della release un posto in diverse playlist editoriali come New Music Friday e Scuola indie di Spotify. Nel 2021 si sposta in Sicilia per esibirsi in diversi live con la sua band e quest’anno ha partecipato al 1M Next. Ha terminato da poco le finali di Music for change (musica contro le mafie) ,concerto che l’ha vista vincitrice del premio Musa factory e sarà una delle prossime partecipanti a Casa Sanremo 2023.