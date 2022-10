Capaci (Pa): a Panta Rei sul lungomare giornata per i libri

Al Panta rei di Capaci, nel palermitano, una giornata a suon di musica e letture con la cultura in primo piano per promuovere una giornata fitta di appuntamenti. L’incontro è previsto per domani, venerdì 30 settembre, sul lungomare per una giornata piena di attività.

Alle 16.30 si inizia con “Lo specchio dei riflessi” di Raffaella Orlando presentato da Barbara Scira. Alle 18.00 la giornata proseguirà con il “Preludio di scena” di Salvatore Cannova, presentato da Giuseppe Tarantino. Alle 19.30 si concluderà con “A ballata ru viecchiu marinaiu” di Giuseppe Tarantino presentato da Marco Canzoneri e con un’interpretazione di Ilenia Di Simone e Alessio Barone. La manifestazione sarà arricchita dalla musica live degli “Inside the hole”.

Le attività di letture dei libri sono curate dalla casa editrice Edity, una realtà indipendente nata a Palermo nel 2016. Dopo una prima fase di sperimentazione e ricerca, si fa strada la linea editoriale che rappresenta il marchio di fabbrica di Edity: pubblicare e promuovere esordienti lasciando progetti che non sempre trovano spazio nel mondo dell’editoria mainstream. L’obiettivo è far sì che i sogni di tanti scrittori non rimangano chiusi in un cassetto. Le collane spaziano dai romanzi alla poesia, dai racconti agli albi illustrati. Edity è un progetto realizzato da giovani che hanno deciso di intraprendere un’avventura imprenditoriale nel mondo dell’editoria, della comunicazione e della promozione di soggetti, prodotti e idee. Un’intuizione che nasce da un profondo interesse per il libro e la parola.

“Chi non legge – diceva Umberto Eo – a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopard ammirava l’infinito…perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.