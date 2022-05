Catania: presentata la firma grafometrica all’Asec trade

È stata presentata questa mattina la firma grafometrica dell’Asec trade di Catania. Si tratta di un servizio innovativo per continuare a rilanciare l’azienda partecipata e proseguire nel percorso di digitalizzazione e de materializzazione già da tempo intrapreso.

Questa mattina la presentazione ufficiale negli uffici di via Cristoforo Colombo, alla presenza del presidente di Asec Trade, Giovanni La Magna, dei componenti del Cda dell’azienda, Francesco Nauta e Massimiliano Giacco nonché del dirigente ingegnere Gaetano Pirrone.

“Con la firma grafometrica – afferma La Magna – abbiamo voluto fare un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dell’azienda. L’ennesimo obiettivo che raggiungiamo con il preciso scopo di proiettarci verso l’eliminazione della carta puntando, come sempre, a migliorare l’esperienza in Asec trade per i nostri clienti”.

Ua società energetica, punto di riferimento per la Sicilia orientale, sempre al passo con i tempi e che dimostra sensibilità verso l’ambiente, ontinua efficienza e iter procedurali più snelli e veloci. “Immaginare servizi aggiuntivi – spiegano i componenti del Cda dell’azienda, Francesco Nauta e Massimiliano Giacco – utilizzando le nuove tecnologie, rappresenta una nostra assoluta priorità. Raggiunto questo obiettivo adesso guardiamo, con maggiore decisione, verso un’azienda plastic free”.