Comiso (Rg): è Giuseppe Alfano il nuovo assessore

È Giuseppe Alfano il nuovo assessore della giunta Schembari a Comiso, nel ragusano. Prende il posto del dimissionario Caggia. “Sebbene io mi trovi in un momento particolare della mia vita – dichiara il sindaco di Comiso – mio padre sarebbe stato il primo a dirmi di andare e fare il mio dovere. Sono molto contenta, quindi, della nomina che ho fatto stamattina. Giuseppe Alfano che è persona fattiva, concreta e sempre disponibile, anche quando era consigliere comunale, darà una mano ancora di più, ora che è assessore. Avevo bisogno io – conclude Maria Rita Schembari –, aveva bisogno l’intera città di avere la Giunta al completo”.

“Cercherò di adempiere al ruolo nel migliore dei modi – aggiunge Giuseppe Alfano nella nuova veste di Assessore – facendo leva su quelli che sono i miei punti fermi dell’attività politica, quali la presenza, l’ascolto, la chiarezza e la lealtà nei confronti dei cittadini. Mi occuperò – continua Alfano – delle deleghe che aveva chi mi ha preceduto, con lo specifico obbiettivo di rivolgere lo sguardo e porgere la mano ai più deboli, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà, a coloro che sono rimasti indietro e che hanno perso il passo rispetto a persone più fortunate come, ad esempio, me. Infine – conclude Giuseppe Alfano – ringrazio il Sindaco e tutta la coalizione per avere fatto sintesi sul mio nome”.