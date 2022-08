Comiso (Rg): due nuovi acquisti al Città di Comiso

Al Città di Comiso, nel ragusano, arrivano il centrocampista Diara e il terzino Bellomo. Il città di Comiso non si ferma nella campagna acquisti e dà il benvenuto ad altri due tasselli che si aggiungono alla compagine di mister Gaspare Violante.

Due nuovi acquisti per il Città di Comiso: il centrocampista Diara e il terzino Bellomo.Si tratta del centrocampista Francesco Diara, classe 2001, originario di Comiso e del terzino Pietro Bellomo, classe 2003.

“Sono contento di questa nuova esperienza e orgoglioso di difendere i colori della mia città – dichiara Diara – Felice di rappresentare il mio paese e non vedo l’ora che inizi il campionato. Ho trovato una bella squadra composta da giovani e un ambiente dove poter lavorare con serenità. Volevo ringraziare la società e soprattutto mister Gaspare Violante per la fiducia e spero di ricambiarla nel migliore de modi. Forza Comiso”.

Anche Bellomo si è dichiarato felice di far parte della famiglia del Città di Comiso. “Darò il massimo – dice – per la società e per il mister Violante che mi hanno voluto per la nuova stagione e soprattutto lotterò per la maglia e per i colori. Sono contento che nel mio cammino ci sia il città d Comiso, non vedo l’ora di iniziare.”

Una novità nella stagione calcistica che sta per iniziare riguarda la card socio sostenitore, iniziativa molto importante per sostenere ancora di più il Città di Comiso che sta giocando nel campionato di Eccellenze.

La presidentessa dell’Avis di Comiso, Lina Vacante e il sindaco, Maria Rita Schembari, si sono mostrate vicine alla causa verde arancio con la card socio sostenitore. Il messaggio della Schembari è rivolto a tutta la città affinche nell’imminente inizio di stagione stia accanto alla società e alla squadra, in un campionato difficile come quello di Eccellenza, categoria che mancava a Comiso da ben 11 anni.

La collaborazione tra Avis e Città di Comiso è stata annunciata qualche settimana fa e si rende ancora più intrinseca con la card socio sostenitore, per veicolare l’importante messaggio del dono del sangue, un gesto d’amore per se stessi e per gli altri. L’Avis sarà presente allo stadio Peppe Borgese negli incontri di cartello con stand e striscioni.