Isola delle Femmine (Pa): domani parte il “festival dell’aperitivo siciliano”

Prenderà il via domani pomeriggio ad Isola delle Femmine, nel palermitano il primo festival dell’aperitivo siciliano che si concluderà domenica 18 dicembre. Ci saranno tre aperitivi in altrettante attività mondane del borgo marinaro con l’opportunità di assaporare le specialità delle imprese che si occupano dell’agroalimentare d’eccellenza.

Il primo festival dell’aperitivo siciliano, che comincerà domani pomeriggio ad Isola delle Femmine, farà parlare a lungo di sé. Chi vorrà sperimentare questa esperienza avrà tempo fino a domenica 18 dicembre visitando tre cocktail bar variegati, nelle rte giornate della kermesse battezzata “Aperisicily – drinks e semi di cultura”.

Eccellenze enogastronomiche da sistemare sul piedistallo, ma anche spazi culturali tra musicisti e cantanti e la poesia del paesaggio. A dare il suo benestare anche l’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Con il supporto della community “IoComproSiciliano”, media partner dell’evento, per l’inaugurazione di domani è prevista, al lido Miramare, la comparsa del primo vino intitolato ad Isola, sia bianco che rosso, con edizione limitata da Cantine Paoli, che verrà testato dagli invitati.

Il primo momento culturale di domani, alle 17.00, vedrà la performance della violinista Miriam Alasia sulla spiaggia per il saluto del sole che sarà accostato alla consumazione del vino Igp di Terre siciliane. Dalle 18.30/19.00 “AperiSicily”, in cui il famoso bar tender Matteo Bonandrini confezionerà il cocktail “Isola”, pronto ad esaltare i piatti a base di pesce e le altre bontà dell’agricoltura siciliana. Si narrerà la storia del drink, a bassa gradazione alcolica. A completare l’associazione “food e beverage”, i prodotti da forno elaborati con selezioni di grano monococco, in collaborazione con consorzio Ballatore.

L’appuntamento delle 21.00, poi, sarà nella sede di Saracen Sands Hotel & centro congressi e vedrà lo scambio di idee sul pranzo di Natale e sui piatti relativi a questa ricorrenza. A discuterne sarà il giornalista ed esperto di tradizioni culinarie siciliane Gaetano Basile; l’influencer nota in città, Eliana Chiavetta; il fondatore di IoComproSiciliano e presidente del neo consorzio “Made in Sicily”, Davide Morici. Infine, lo spettacolo del maestro Antonio Zarcone e la voce di Pamela Barone.

Per gli aperitivi, la fruizione sarà libera, mentre per l’hotel Saracen è obbligatoria la prenotazione attraverso le pagine social di Iocomprosiciliano per essere acceditati. A condurre gli aperitivi culturali durante la rassegna sarà la giornalista di settore, Marcella Ruggeri.

Sabato 17 dicembre ci sarà un altro AperiSicily al Bar gran caffè per conoscere le realizzazioni delle aziende interessate. Domenica 18 dicembre il terzo AperiSIcily al Bar Scalici & Scalici. Qui si potranno ascoltare nuovi spunti sull’argomento cibo, in relazione con la salute.