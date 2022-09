Comiso (Rg): completato il roster della squadra di calcio

Come fortemente voluto dalla società, saranno i giovani del vivaio a completare il roster 2022/23 a disposizione di coach Farruggio. Tra questi vi sono Francesco Costanzo e Giovanni Desari che già da tempo fanno parte del settore giovanile biancazzurro.

Costanzo, ala classe 2004 altezza 1m87, è nato e cresciuto cestisticamente a Comiso. E’ uno dei talenti emergenti della pallacanestro comisana e la scorsa stagione si è messo in evidenza, soprattutto in prima squadra, mostrando il suo potenziale tecnico. Anche quest’anno sarà una delle pedine importanti nella compagine casmenea e avrà la possibilità di accrescere il suo livello atletico.

Desari, guardia classe 2003 altezza 1m81, ha già avuto modo di mettere in mostra i suoi mezzi tecnici in numerosi campionati giovanili e già dallo scorso anno ha proseguito la sua maturazione atletica giocando in prima squadra e disputando contemporaneamente il campionato di Promozione con ottime prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi dello staff tecnico.