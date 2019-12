È siciliana la nuova ministra all’istruzione

È siciliano la neo ministra della scuola. Lucia Azzolina, siracusana di 37 anni è stata nominata dal governo Conte come ministro della scuola. Plauso per la nomina di Azzolina viene espresso dal Cisal Sicilia.

“La scelta di Lucia Azzolina come nuovo ministro della scuola del governo Conte è un segnale che non possiamo che accogliere positivamente: una donna siciliana, esperta di un settore da tempo in difficoltà e con un’attiva militanza nel sindacato Anief-Cisal. Facciamo al neo inistro i migliori auguri di buon lavoro”. A dirlo sono Nicola Scaglione, Gianluca Colombino e Giuseppe Badagliacca della Cisal Sicilia, commentando la scelta del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Lucia Azzolina prima di diventare ministro è stata sottosegretaria al Miur. La parlamentare del Movimento 5 stelle vanta due lauree, una in filosofia e una in giurisprudenza e una vita passata sui banchi da docente (in Liguria e poi a Biella dove è diventata docente di ruolo) e da sindacalista. Per anni è stata attiva all’interno del sindacato ANief e ha lottato principalmente contro le classi pollaio. Dopo la laurea in legge ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico.

L’attività politica inizia quando nel gennaio 2018 si è candidata alle parlamentarie del M5S per la quota proporzionale Novara-Biella-Vercelli-Verbania, risultando la donna più votata. Questo le ha permesso di entrare al secondo posto del listino proporzionale e il 19 marzo del 2018 viene eletta deputata. Da componente della commissione cultura partecipa ad un concorso per diventare dirigente scolastico e lo vince. Ma non mancarono all’epoca le polemiche come riportato dal settimanale L’Espresso.

Il 13 settembre scorso è stata nominata sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel governo Conte due, con Lorenzo Fioramonti alla guida di viale Trastevere. Dopo il suo passo indietro, la promozione