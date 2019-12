Tortorici (Me): lavoratori comunali, proroga al 31 dicembre 2020 per la stabilizzazione

È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione dei processi di stabilizzazione per i dipendenti comunali. I dipendenti possono dunque tirare un sospiro di sollievo dopo che nei mesi scorsi sull’argomento si era acceso un dibattito tra l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Emanuele Galati Sardo e quella precedente con Carmelo Rizzo Nervo. Lo scorso 18 novembre la giunta Galati Sardo, con la delibera 130, aveva determinato che nessun impiegato sarebbe stato assunto con fondi dell’amministrazione comunale.

Oggi a parlare sono i fatti e arriva la buona notizia per i 58 lavoratori precari al comune di Tortorici. Per loro è stato scongiurato il pericolo di cessazione del rapporto di lavoro causato dalla condizione di dissesto finanziario del’Ente e che pone rigorosi limiti alla spesa del personale. La regione adesso con la legge 26 del 14 dicembre 2019, come già annunciato il mese scorso dall’assessore regionale alle autonomie locali, Bernardette Grasso, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione dei processi di stabilizzazione ponendo gli oneri a totale carico del bilancio regionale. “Questa è una buona notizia – dichiara il sindaco Emanuele Galati Sardo – e con la legge regionale finalmente è stato messo in sicurezza il posto di lavoro per 58 lavoratori nelle more del risanamento dell’Ente e fino a quando le condizioni di stabilità finanziaria consentiranno la definitiva stabilizzazione”.