Comiso (Rg): approvati 4 progetti di adeguamento sismico delle scuole

A Comiso, nel ragusano, sono stati approvati in giunta quattro progetti relativi all’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di scuole e palestre. A renderlo noto è l’assessore alle opere pubbliche, Roberto Cassibba.

“Lavoriamo alacremente sin dal nostro insediamento – spiega l’assessore – e tra qualche mese tutto il lavoro propedeutico sarà visibile. L’anno scorso abbiamo fatto dei sondaggi relativi alla tenuta strutturale dell’asilo Mazzini e, grazie a questo, è stato deliberato in giunta un progetto da finanziare di circa un milione e duecentomila euro per l’adeguamento sismico.

Un altro, invece, di ottocentomila euro è stato approvato per i lavori di messa in sicurezza e l’adeguamento sismico per l’asilo San Biagio. Per quanto riguarda invece i progetti esecutivi – ancora Cassibba – abbiamo deliberato per una somma di cinquecento mila euro, il progetto di manutenzione straordinaria della palestra coperta di via Spallanzani dove, come primo intervento fondamentale, si procederà al rifacimento di tutta la copertura che è ancora in eternit per poi procedere alle manutenzioni dell’intero edificio sportivo.

Ultimo progetto esecutivo – spiega ancora l’assessore – è la realizzazione del polo per l’infanzia presso la scuola di viale della Resistenza dove saranno impegnati circa altri cinquecento mila euro per la riqualificazione di tutto l’immobile. Il tutto per un totale di tre milioni di euro di richiesta di finanziamento. Tutti questi progetti ed altri che seguiranno, vanno sommati a quelli che già sono in itinere, quali la bretella di congiungimento tra via Villafranca e l’uscita da Comiso verso Santa Croce che snellirà e alleggerirà non poco il traffico veicolare del centro urbano, il parcheggio di corso Ho Chi Minh, la realizzazioni di una rotonda per far defluire il traffico alla fine dello stesso corso, nell’intersezione con via Gen. Girlando, e siamo ancora al primo anno. Naturalmente – conclude Roberto Cassibba – ringrazio tutti gli uffici preposti per la celerità e la professionalità messe in campo”.