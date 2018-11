Vittoria (Rg): bimbo di 15 mesi intossicato da cannabinoidi

Stava giocando a casa quando è stato colto da un malore. Un bimbo di 15 mesi a Vittoria, nel ragusano, è stato ricoverato in ospedale per intossicazione da cannabinoidi. Gli avvenimenti si sono svolti lo scorso 13 novembre al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Il bimbo, accompagnato dalla giovanissima madre, presentava una intossicazione da cannabinoidi pur senza riuscire ad individuare con certezza la via di assunzione. Data la gravità della situazione è stato subito allertato il personale della polizia di Stato del locale commissariato.

A seguito dei primi accertamenti è stato accertato che sia la madre che il compagno convivente avrebbero fatto recentemente uso di sostanze stupefacenti, anche all’interno delle mura domestiche, incuranti della presenza in casa del bambino.

In quel contesto, il bambino sarebbe venuto in contatto con la droga per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente per il piccolo soltanto tanta paura ed è stato dimesso dopo qualche giorno. La vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria competente per gli eventuali profili di rilevanza penale.