Milazzo (Me): al Majorana arriva lo sportello pedagogico

Uno sportello pedagogico affiancherà quello psicologico all’istituto Ettore Majorana di Milazzo. Lo ha stabilito il preside Stello Vadalà.

Lo sportello denominatao “Caro pedagogo ti scrivo” è curato dalla dottoressa Laura Cambria. L’obiettivo è quello di promuovere una educazione alla gestione costruttiva dei conflitti.

“Se si potesse descrivere, attraverso una metafora, la complessità dei rapporti all’interno della scuola, può essere paragonata alla tela del ragno, in quanto le dinaiche relazionali, i vissuti, le emozioni, le soggettività che s’incontrano, sono molteplici e si intersecano l’una con l’altra – afferma il preside Vadalà – Lo sportello di ascolto pedagogico all’interno dell’istituto, sarà un’occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione.

Lo sportello d’ascolto offrirà agli studenti opportunità di usufruire della consulenza pedagogica all’interno della struttura scolastica per favorire la possibilità di prevenire o affrontare il disagio che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé”.

“Proviamo a dare ai ragazzi – ha concluso Vadalà – un futuro, ad accompagnarli nel cammino della vita, fornendo loro un’adeguata preparazione e contribuendo alla crescita personale di ciascuno di essi”.

Lo sportello pedagogico si affianca al “Centro d’ascolto” già attivo da più di vent’anni nella scuola e curato dal professore Sergio Minniti, psicologo-psicoterapeuta. In questi anni molti tra alunni, genitori e docenti hanno usufruito della consulenza di Minniti per promuovere il benessere, sia sul piano individuale che di classe superando criticità che inevitabilmente possono sorgere.