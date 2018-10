Messina: pistola e droga sul comodino, 18enne in manette

Teneva una pistola e la droga sul comodino. Per questo il giovane messinese Gaetano Lombardo, 18 anni, pregiudicato, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Altre due persone sono state denunciate.

La pistola calibro 8 era pronta a sparare, con caricatore inserito e munizionamento a portata di mano con cartucce di vario calibro, di cui tre a salve. Gli agenti hanno controllato il diciottenne nella zona di Camaro San Luigi e, dopo aver trovato addosso al ragazzo due dosi di cocaina, hanno proceduto al controllo a casa.

Il resto della droga, circa 134 grammi di marijuana, era distribuito nell’appartamento, tra cucina e camera da letto, ben in vista e in parte già suddivisa in dosi, 26 in tutto, pronte ad essere vendute.

Sono stati trovati e sequestrati anche tre bilancini di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria il diciottenne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga nonché di detenzione illegale di arma comune da sparo, è stato condotto nel locale carcere.

Sempre ieri, poche ore prima, gli agenti delle volanti hanno denunciato un messinese di 50 anni per i reati di minacce aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L’uomo, per un dissidio nato in un parcheggio, aveva minacciato il vicino con un coltello, lama da 10 centimetri, che gli agenti hanno poi trovato e sequestrato all’interno dell’autommobile.

Nel coorso dei controlli è stato denunciato anche un altro uomo di 27 anni, noto pregiudicato, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’uomo, sottoposto a controllo dai poliziotti, ieri mattina, lungo il viale Italia, era a bordo di un’auto rubata pochi giorni prima. Aveva con sé nel cofano dell’auto, un piede di porco.