Milazzo (Me): festa al Majorana per l’inaugurazione dell’anno scolastico

Grande festa a Milazzo per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019 al Majorana. Oggi, al duomo della cittadina del messinese, si sono ritrovati gli alunni, i docenti e il personale dell’istituto tecnico tecnologico Ettore Majorana per “affidare il nuovo anno scolastico nelle mani del Signore”.

La celebrazione è stata presieduta da Cesare Di Pietro, vescovo ausiliario di Messina e concelebrata da sacerdoti e diaconi, fra cui padre Giovanni Saccà, docente di religione nell’istituto d’istruzione superiore.

Uno splendido colpo d’occhio quello offerto dai quasi 1600 ragazzi del Majorana che, con la caratteristica esuberanza e vivacità dell’età, hanno letteralmente invaso e gremito le navate della chiesa di Milazzo, riempiendo d’orgoglio il dirigente scolastico, Stello Vadalà e l’intero corpo docente.

“Facciamo concorrenza al Santo Padre che oggi a Roma sta tenendo il sinodo sui giovani” sono state le parole con cui monsignor Di Pietro ha iniziato la sua omelia, arrivando immediatamente al cuore di tutti i presenti e continuando a fare del suo discorso un vero e proprio trattato pedagogico. Il filo conduttore della celebrazione eucaristica è stato la necessità di parlare ai giovani e non dei giovani.

Grande e sentita la partecipazione di tutti i presenti allietata anche dal “vocal group” curato dal professore Girolamo Criscione che ha eseguito brani musicali durante la celebrazione liturgica.

La mattinata di gioia e soddisfazione, di amore e condivisione si è conclusa con i saluti del dirigente che, nel ringraziare tutti i presenti ed in particolare gli alunni per la correttezza dimostrata, ha voluto condividere l’emozione per la grande partecipazione e la speciale organizzazione dell’evento da parte del gruppo di docenti di religione dell’istituto.

“Consegniamo quest’anno scolastico, per il tramite di monsignor Di Pietro, a Gesù perché ci conforti, ci aiuti e ci guidi nelle scelte che a volte non sono facili ma che hanno sempre al centro la crescita umana e intellettuale di nostri giovani” sono state le parole di commiato del dirigente non prima di aver consegnato a don Cesare una targa a ricordo e a ringraziamento per la presenza alla santa messa di inaugurazione dell’anno scolastico e la rassegna stampa che racconta la storia dell’istituto mamertino dello scorso anno.