Ragusa: truffa dell’Iban modificato, smascherato impostore telematico

È nota come truffa dell’iban modificato la truffa scoperta dagli agenti della polizia di Ragusa che hanno smascherato un impostore telematico.

Il truffatore accede abusivamente nella posta elettronica, preleva una fattura di transazione per il pagamento e sostituisce l’iban corretto con quello dell’hacker. Il tutto passa attraverso una mail taroccata inviata al destinatario che, ignaro del sabotaggio, effettua il pagamento sul conto corrente dell’impostore.

È accaduto ad una ditta edile ragusana che, effettuati dei lavori di ristrutturazione, ha inviato la fattura per il pagamento del lavoro prestato. Non ricevendo il bonifico si è rivolta al proprio cliente che gli riferiva di avere già da alcuni giorni quietanzato la fattura.

Così è stata scoperta la truffa in cui erano incappati e che è costata un danno economico di più di 3 mila euro, finiti in un altro conto corrente e prelevati subito dopo l’accredito della somma.

I responsabili di questo tipo di truffe, in pratica, dopo aver intercettato le parole chiave come “pagamento” o “fattura”, entrano nelle email, le modificano solo nella parte del codice iban su cui effettuare il pagamento e la reinviano al destinatario che non si accorge della truffa.

L’artefice della truffa è un ragazzo di 20 anni residente a Napoli che ha beneficiato illecitamente della somma ricevuta. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici del giovane.