Patti (Me): sequestrato pulmino per il trasporto di atleti

Già qualche mese prima era stato sequestrato. Nuovo sequestro per il pulmino adibito al trasporto di atleti a Patti, nel messinese.

Scattata la denuncia per violazione degli obblighi di custodia e una multa di 4 mila euro per il presidente di un’associazione sportiva, responsabile del pulmino per il trasporto di atleti.

Il mezzo è stato controllato dagli agenti del distaccamento della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno rilevato l’assenza di copertura assicurativa e, cosa ancor più grave, la presenza di un sequestro amministrativo applicato appena pochi mesi prima per la stessa ragione.

Il mezzo ha continuato a circolare senza assicurazione e violando gli obblighi di custodia.