Tortorici (Me): il centro storico abbellito con opere da materiali riciclati

Basta davvero poco per cambiare l’aspetto di strade e ville comunali. Materiali da riciclare, molto estro creativo, tanta buona volontà e qualche fiore che non guasta mai. E’ iniziato tutto quasi per caso a Tortorici , centro nebroideo in provincia di Messina, quando Bruno Pintagro, ex assessore comunale, questa estate ha iniziato a sistemare dei muretti e la fontana di fronte alla chiesa della Batìa in via Pizzuti, nel cuore del centro nebroideo.

E lo ha fatto perché lui in quella strada ci vive e voleva renderla ancora più bella. Da lì è iniziato un percorso di riqualificazione che continua ancora oggi. Nel corso della manifestazione dello scorso 11 agosto “Nte vaneddi i Turturici…è arte”, organizzata dall’associazione giovani oricensi, Pintagro, coadiuvato e supportato dalla signora Insabella, appassionata di arte e lavoretti realizzati a mano, hanno abbellito la via Pizzuti. Per farlo non hanno speso quasi nulla.

Con vecchi flaconi di detersivo, messi sottosopra, hanno realizzato delle innovative e accattivanti fioriere che sono state posizionate lungo la via. E’ bastato un po’ di colore, il disegno di occhi, naso e bocca e una pianta per creare delle fioriere davvero speciali.

Da lì il signor Pintagro ha continuato la sua opera, sempre aiutato dalla signora Insabella. Questa volta il suo campo d’azione è stata la villa comunale Falcone-Borsellino. Qui, utilizzando vecchi copertoni di auto, moto e biciclette, ha creato piccoli giochi per i bambini. Un parco giochi ispirato alla natura con la coccinella, una simpatica ranocchia, un cigno, dei funghi realizzati con le bottiglie di plastica rovesciate e una tartaruga.

“Ci vuole poco per rendere il nostro paese un luogo più bello – dice Pintagro – Quando ho chiesto al sindaco se potevo abbellire la nostra villa ho subito ricevuto una risposta affermativa ed entusiasta. Sono felice quando vedo già i primi bambini che si fanno le foto con le mie piccole opere. Sarebbe il caso però di proporre l’iniziativa “adotta il centro storico di Tortorici”, perché da solo non posso fare granché. Bisogna che tutti ci mettiamo insieme per rendere più bella Tortorici”.